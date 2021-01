COVID-19 :

Le coronavirus reste imparable dans le monde et en Espagne. Dans notre pays, les contagions et les morts ne s’arrêtent pas et les autorités parlent déjà d’un troisième vague. Pour éviter le chaos qui a été vécu durant les premiers mois de la crise sanitaire, la campagne de vaccination a commencé il y a huit jours, le 27 décembre, dans les maisons de retraite espagnoles. Mais malgré les grands espoirs pour la drogue de Pfizer-BioNTech, ce qui est certain, c’est que Les délais fixés pour la distribution des doses ne sont pas respectés en raison de «retards logistiques».

Le lundi matin 28 décembre, le ministère de la Santé a signalé que la société pharmaceutique américaine avait retardé la livraison des vaccins en Espagne d’un jour en raison d’un “Incidence logistique” dans l’usine de Puurs (Belgique). Comme l’a expliqué le ministre de la Santé, Salvador Illa, dans la Chaîne Ser: «La raison invoquée par la société pharmaceutique a été problème dans le processus de chargement et d’expédition lié aux températures, car cela doit être suivi de très près et c’est pourquoi il a été retardé ». 369 525 doses du vaccin ont retardé son arrivée dans quatre régions du pays: Madrid, Barcelone, Vitoria et les îles Canaries.

L’Espagne recevra les mêmes doses malgré les retards

Ces problèmes ont empêché le processus de vaccination de démarrer du bon pied et maintenant On commence à penser que l’objectif du gouvernement de faire vacciner 70% de la population espagnole d’ici la fin de l’été sera impossible. Ça oui, du ministère de la Santé, ils s’assurent que ces retards ne signifient pas qu’il y a moins de doses disponibles, car la quantité de médicaments que l’Espagne reçoit sera la même que celle initialement établie, malgré le fait que la livraison ne se fait pas le lundi, jour établi pour recevoir les doses.

Autrement dit, comme prévu, L’Espagne recevra environ 4,5 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech au cours des 12 prochaines semaines avec des expéditions de 350 000 doses hebdomadaires. Après cette première phase, notre pays obtiendra d’autres distributions jusqu’à ce que le montant de 20 millions de vaccins soit atteint, 10% des 200 millions de doses Union européenne d’accord avec Pfizer-BioNTech.

Madrid a vacciné 6%; Barcelone à 13%

La Chaîne SER a compilé le données de vaccination des douze communautés autonomes qui ont publié leurs bilans et rien ne ressemble à ce qui était initialement prévu. Depuis le 27 décembre dernier, seulement 18% des doses reçues ont été placées en Espagne. Les communautés avec les pires données sont Madrid et la Cantabrie. La région d’Isabel Díaz Ayuso n’a vacciné que 6% de la population, tandis que la communauté dirigée par Miguel Ángel Revilla a vacciné 7%. Estrémadure et Castilla-La Mancha ont vacciné 12% et en Catalogne, 13% ont été vaccinés.

Mais ces données n’ont rien à voir avec le retard de livraison des vaccins, mais plutôt avec le mauvaise planification de chaque communauté autonome. Si l’on compare les données de ces cinq régions avec celles de Galice, Navarre, Iles Baléares et Canaries, nous verrons que malgré le retard, une bonne planification peut tout sauver. La communauté présidée par Alberto Núñez Feijóo a réussi à vacciner 9500 personnes, c’est-à-dire qu’elle a déjà utilisé la moitié des doses qu’elle a reçues: 500 le dimanche et 18 000 le lundi. Navarra a également utilisé la moitié des doses et aux Baléares et Canaries, 40% ont été fournis.

Réajustement du plan de vaccination en Catalogne

Compte tenu de ces données, les gouvernements des communautés à faible taux de vaccination ont tenté de se justifier en retardant les doses ou, dans le cas de Catalogne, avec un problème dans les réfrigérateurs qui maintiennent la température des injections, puisqu’ils déclarent que s’est fait piéger dans l’Eurotunnel pendant fermeture de la frontière avec le Royaume-Uni. En raison de augmentation des infections dans la Generalitat et chiffre de 13% de la population vaccinée, L’exécutif de Quim Torra a décidé de vacciner tous les jours de la semaine, qu’ils soient en vacances ou non, pour augmenter le taux de vaccination et ainsi éviter l’augmentation des infections.

Le directeur général adjoint de la promotion de la santé de la Generalitat, Carmen Cabezas, évalué dimanche pour TV3 le retard dans l’administration des vaccins contre les coronavirus: “Peut-être que nous étions trop optimistes en terme de temps, nous n’avons pas envisagé cette semaine de préparation”, m’a dit.

Depuis le 27 décembre (il y a huit jours), la Catalogne n’a administré que 7774 doses, 12,96%, sur les 60000 prévues pour cette période. Avec ces données et le taux de vaccination, il est pratiquement impossible pour la Generalitat de pouvoir vacciner 104 000 personnes dans les deux premières semaines de la campagne comme prévu. Pour l’obtenir, devrait fournir le médicament à 96000 personnes d’ici dimanche prochain, 10 janvier.

Progression du vaccin en Espagne et manque de personnel

Cabezas a également lié la rareté de l’approvisionnement en vaccins à l’avancement de l’approbation du vaccin, car au départ, on s’attendait à ce que le médicament commence à être fourni dans notre pays le 4 janvier: “Avec l’avance au 27 décembre de la date de vaccination initiale, cela a mis une semaine supplémentaire de pression sur le système.”, expliqué pour TV3.

“La Generalitat était prête à agir, mais l’un des problèmes est qu’il n’y a pas d’infirmières sur le marché pour pouvoir embaucher”il ajouta. En outre, il a également été question de Arrêt de la vaccination en raison des vacances de Noël. Avec tous les problèmes soulevés par la Catalogne, Salud a également décidé de vacciner les jours fériés pour se conformer aux chiffres prévus dans la campagne.

Madrid tentera de compenser les chiffres dans une semaine

D’un autre côté, Dans la Communauté de Madrid, seules 3 090 personnes ont reçu le médicament des 48 750 doses qui correspondent à la semaine dans la région. La raison invoquée par la Communauté, telle que la soutient le sous-ministre de la Santé Antonio Zapatero, qui était “Ce n’était pas la meilleure semaine”, liant le début de la vaccination aux vacances de Noël. Pour compenser le retard de vaccination, l’exécutif Ayuso a l’intention de vacciner entre 10 000 et 15 000 personnes supplémentaires en une semaine.