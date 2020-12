COVID-19 :

Il reste moins à l’Espagne pour recevoir les premières doses du vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech. Spécifique, Ils arriveront dans notre pays samedi prochain 26 décembre, et sera envoyé à l’avance à Guadalajara, d’où ils seront distribués au reste des communautés autonomes tôt le dimanche 27 décembre.

La Communauté de Madrid recevra dans cette première distribution un total de 1200 doses qui commenceront à être administrées le même dimanche dans les maisons de retraite de la région.. Il Lundi, 28 décembre, La Communauté recevra 50 plateaux de vaccins, représentant un total de 48 750 doses, comme indiqué mercredi lors d’une conférence de presse du sous-ministre de la Santé publique et du plan COVID-19, Antonio Zapatero.

Livraison hebdomadaire de vaccins

Ce casting sera répété chaque semaine, c’est-à-dire, Chaque lundi, la Communauté de Madrid recevra 50 plateaux doseurs pendant au moins trois mois. Si tout suit son cours et que les plans de distribution ne sont pas modifiés par le Gouvernement ou le pharmacien en charge de l’expédition des vaccins, de la Communauté de Madrid, ils affirment qu’il y aura des doses pour tous.

Elena Andradas, Directeur de la santé publique de la Communauté de Madrid, a rapporté mercredi après-midi complexité de ce vaccin, car en raison de son entretien à -70 ° C, le processus de dégivrage doit être très strict et avec un équipement de manutention très préparé.

Trois congélateurs

Précisément, la conservation du vaccin à -70 ° C était ce qui était le plus inquiétant au début, car en Espagne, il n’y avait pas de congélateurs avec cette capacité de congélation. Spécifique, Madrid disposera de deux centres de réception des vaccins et de trois congélateurs à -70 ° C comme elDiario.es l’a appris.

Dans un rapport du ministère de la Santé, auxquels les médias susmentionnés ont eu accès, le gouvernement régional explique qu’il disposera d’un entrepôt central avec deux congélateurs d’une capacité de 730 litres chacun (480 000 doses) et d’un entrepôt de soutien avec un congélateur de 500 litres pour 160 000 doses de réserve.

“La réception aura lieu dans les deux centres de stockage longue durée et à partir de ces deux centres la distribution se fera soit hebdomadairement soit quotidiennement, vers les points de vaccination en fonction de la capacité de stockage et de garde des centres de réception”dit le document.

Résidents et personnels de santé des maisons de retraite pour personnes âgées et handicapées

Les résidents et le personnel de santé des maisons de retraite pour personnes âgées et handicapées de la région de Madrid seront les premiers à recevoir le médicament dans la Communauté comme dans le reste des régions de notre pays. Les trois premières résidences à Madrid où le vaccin sera fourni dimanche prochain seront: Résidence Senior Vallecas, appartenant à l’Agence d’assistance sociale de Madrid (AMAS); la Résidence La Azaleas, du groupe ASISPA, à Ciudad Lineal; et la Résidence pour personnes âgées Parque Almansa, du groupe Ballesol, à Moncloa Aravaca.

Comme expliqué Elena Andradas mercredi, ces centres ont été choisis pour leur une plus grande capacité des résidents. À partir de lundi prochain, lorsque la région recevra le nouveau lot de doses, la vaccination commencera dans le reste des résidences communautaires.

Deuxième dose

D’autre part, pour s’assurer que les personnes qui reçoivent la première dose au cours de ces premiers jours ont la deuxième dose assurée, la Communauté de Madrid conservera la moitié des doses pour pouvoir les fournir plus tard à domicile en cas d’erreur dans la distribution des vaccins.

“Le calendrier de vaccination est de 2 doses de 30 mcg / 0,3 ml chacune séparées d’au moins 21 jours l’une de l’autre. L’intervalle minimum pour la deuxième dose est de 19 jours après la première. Si plus de jours se sont écoulés que la période établie , la deuxième dose doit être appliquée de la même manière et il n’est pas jugé nécessaire de reprendre le régime “, pointe vers le document.