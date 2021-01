COVID-19 :

Il y a quelques jours, l’alarme s’est déclenchée que le Hôpital clinique San Carlos de Madrid avait vacciné le personnel retraité du centre avec des médicaments COVID-19 avant les travailleurs actuels. Du même hôpital sIls ont justifié en disant que les vaccins n’allaient pas être utilisés et qu’avec le temps, ils expireraient et deviendraient inutilisables. Cette action a grandement agacé les agents de santé qui attendent leur vaccin, ainsi que ceux qui en ont besoin et qui n’ont pas encore pu recevoir le médicament.

La justification de l’hôpital Clínico San Carlos pourrait être comprise si les vaccins étaient en Espagne depuis longtemps et s’ils avaient été fabriqués depuis longtemps, mais la réalité n’est pas cela. Les vaccins sont actuellement conservés pour les deuxièmes doses et personne n’a signalé qu’ils expiraient en aussi peu que deux semaines. Mais, Combien de temps faut-il pour que les vaccins COVID-19 expirent? Depuis Damn.es ils l’expliquent.

Contrôle très serré

Selon le support susmentionné, le Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des États-Unis indiquent que tous les vaccins ont une date d’expiration, bien que cela dépende de l’antidote.

Il Comité consultatif des vaccins de l’Association espagnole de pédiatrie (CAV-AEP) reflète sur son site Internet: «Les vaccins sont soumis à un contrôle très strict et à leur date d’expiration également, donc tout vaccin sera utilisé jusqu’au dernier jour du mois et de l’année qui apparaissent sur l’emballage.. En d’autres termes, s’il apparaît le 14/05, il sera utilisé jusqu’au 31 mai 2014 », précisent-ils en réponse à un utilisateur.

Cela dépend de la composition

Depuis «Putain de science» ils ont parlé avec Afrique González, Professeur d’immunologie à la Centre de recherche biomédicale (CINBIO) et ancien président de la Société espagnole d’immunologie, qui a expliqué: «Le délai d’expiration varie beaucoup d’un vaccin à l’autre en fonction de sa composition, qu’il contienne ou non des adjuvants. (substances destinées à augmenter son immunogénicité et l’efficacité d’un vaccin), le type de revêtement, que la température de stockage soit maintenue ou non ou les types de conservateurs utilisés. Il y en a qui sont plus instables que d’autres. Par exemple, ceux de l’ARN dépendent beaucoup de la température “, Ajouter.

En ce qui concerne les vaccins contre les coronavirus, le CDC explique: «La date d’expiration peut changer pour certains vaccins à mesure que de nouvelles données sur la stabilité deviennent disponibles. Les fiches d’information EUA destinées aux prestataires de soins de santé ou aux sites Web des fabricants fourniront plus d’informations sur les dates d’expiration et les BUD (date d’expiration et de post-utilisation).

Pfizer, AstraZeneca et Moderna

Pour connaître la durée de conservation exacte d’un vaccin, ‘Damn Science’ a contacté certaines des entreprises qui ont développé les antidotes contre le COVID-19. AstraZeneca indique: «Le vaccin de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca contre le COVID-19 a une durée de conservation allant jusqu’à six mois lorsqu’il est fermé. Une fois ouvert, il doit être utilisé dès que possible et dans les six heures », soulignent-ils.

D’autre part, le Pfizer“Il est basé sur un système flexible” juste à temps “qui permet aux flacons congelés rapidement d’être expédiés vers des points de vaccination désignés au moment du besoin”. Comme l’explique l’Américain à Damn Science: «Cela minimise le besoin de stockage à long terme n’importe où. La vaccination en situation de pandémie est rapide, avec une forte demande: il n’est pas nécessaire de stocker le produit n’importe où pendant plus de 30 jours », ajoute-t-il.

Selon Pfizer, votre médicament peut être administré de trois manières: Dans des congélateurs à très basse température, disponibles dans le commerce et ils peuvent prolonger la durée de conservation jusqu’à six mois; dans les chargeurs thermiques Pfizer, dans lesquels les doses arrivent, qui peuvent être utilisées comme unités de stockage temporaire en remplissant de glace sèche tous les cinq jours pendant jusqu’à 30 jours de stockage; et dans les unités de réfrigération qui sont couramment disponibles dans les hôpitaux. Le vaccin peut être conservé pendant cinq jours dans des conditions réfrigérées de 2 à 8 ° C.

Finalement, Moderne Il n’a pas répondu à ‘Damn Science’, mais comme indiqué sur son site Web: «Le vaccin peut être conservé jusqu’à six mois à -20 degrés Celsius. Cela peut également durer jusqu’à 30 jours dans des conditions de réfrigération normales une fois dégivré », conclut.