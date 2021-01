COVID-19 :

Aujourd’hui est l’un des jours les plus attendus de toute l’année, Dîner de la Saint-Sylvestre. À cette occasion nous ne pourrons pas célébrer les fêtes de Noël comme nous le souhaiterions en raison de la pandémie de coronavirus, mais pour éviter les situations à risque, les autorités ont formulé une série de recommandations pour les réunions de famille ou d’amis.

le Autorités espagnoles, très préoccupé par une éventuelle augmentation des infections après les vacances, ils rappellent aux citoyens l’importance de porter un masque lorsque nous ne mangeons ni ne buvons. De même aussi recommande de maintenir une distance de sécurité lors des dîners et surtout d’avoir une bonne ventilation dans la salle où se déroule la réunion.

Aérosols

On se souvient que lorsque de nombreuses personnes se rassemblent dans un espace clos sans bonne ventilation, les aérosols peuvent entrer en jeu, ces particules qui sont en suspension dans l’air et qui se forment lorsque nous parlons, respirons, éternuons, toussons ou chantons. Ces particules peuvent rester même des heures dans l’environnement si la ventilation n’est pas correcte, c’est pourquoi les experts conseillent l’utilisation du masque et aèrent bien les pièces., en plus de évitez de parler ou de crier trop fort ainsi que de chanter.

Ventilation naturelle

Sur le blog de ICSAM, la société de Santé environnementale spécialisé dans la gestion contre le coronavirus, ses experts nous parlent comment ventiler les maisons lors des fêtes de Noël à l’occasion du COVID-19, et correspond au Organisation mondiale de la santé (OMS) dans «L’importance de ventiler / renouveler l’air fréquemment dans les espaces clos et d’éviter la recirculation de l’air».

Étant donné que les célébrations de Noël auront lieu dans les maisons, la plupart d’entre eux ne disposent peut-être pas de systèmes de ventilation artificielle, comme c’est le cas dans l’industrie hôtelière. En l’absence de ce type de système, une ventilation naturelle est recommandée, c’est-à-dire des fenêtres ouvertes.

Alternatives pour ventiler l’environnement

Mais à ICSAM, ils proposent également d’autres alternatives. D’une part, il y aurait purificateurs d’air. Selon le blog de l’entreprise de santé environnementale: «Ils sont des dispositifs permettant de renouveler intégralement les flux de ventilation des locaux en très peu de temps. Sont plus utile dans les petits espaces à faible occupation mais pas dans les grands espaces avec un grand nombre de personnes. Cette équipe ils contribuent à augmenter la qualité de l’air intérieur mais ils ne sont pas la garantie totale que dans une pièce fermée personne ne contractera le coronavirus, s’il n’est pas associé aux mesures préventives appropriées “soulignent-ils.

De l’autre côté se trouvent les systèmes ozone, bien que les experts les classent comme très dangereux car: «Ils doivent être utilisés dans des endroits où il n’y a pas de présence humaine et il doit être garanti que l’environnement a été renouvelé après utilisation et avant que les gens ne puissent réoccuper ces endroits.. Il n’y a pas de données sur l’efficacité germicide de l’ozone sur le COVID-19, donc cela n’a aucun sens de prendre le risque et de mettre en danger notre santé », expliquent-ils dans l’ICSAM.

Ils proposent également systèmes de rayonnement ultraviolet. «Ils ont prouvé leur efficacité dans la désinfection de différents agents pathogènes, dont le COVID-19. Il est recommandé dans les environnements hospitaliers (salles d’opération) où des niveaux élevés de nettoyage et de désinfection sont nécessaires, mais son utilisation directe dans des environnements domestiques ou sur des personnes n’est jamais recommandée car elle peut causer des dommages irréversibles à la peau “ajoutent-ils.

Humidité

Les experts insistent sur importance de l’humidité de l’environnement qui devrait être autour de 50%, car s’il est diminué ou augmenté, il pourrait favoriser l’apparition d’infections chez les individus.

Chauffage

D’un autre côté, les experts parlent de Système de chauffage recommandé pour les périodes de pandémie. Ceux-ci devraient être «Ceux qui ne favorisent pas la recirculation de l’air intérieur de la pièce, comme les radiateurs à chaleur bleue, l’eau ou l’huile, les poêles catalytiques, les émetteurs thermiques, etc.. Il est conseillé dans la situation pandémique actuelle de rechercher un air de meilleure qualité, mesuré avec le paramètre “IDA” (Qualité de l’air intérieur) », rapportent-ils.

Compteurs de CO2

Finalement, Pour savoir quelle est la qualité de l’air dans nos maisons, il y a des compteurs de CO2, un appareil capable de mesurer la quantité de dioxyde de carbone dans l’air.

Grâce à ces appareils, vous pouvez vérifier si un certain endroit a une bonne qualité de l’air ou si, au contraire, l’air dans l’espace est mauvais. Le compteur de CO2 peut aider prévenir les infections par COVID-19, car si le résultat de la mesure nous informe que l’air n’est pas pur, on saura qu’il y a un plus grand risque de contagion, puisque le aérosols.

Maria Cruz Minguillón, chercheur à Institut d’évaluation environnementale et de recherche sur l’eau du Centre supérieur de recherche scientifique (CSIC) parlé aux microphones de Onda Madrid Direct, où il a expliqué: “Il est essentiel de savoir si nous ventilons bien et nous entendons par ventilation renouveler l’air, c’est-à-dire renouveler l’air, remplacer l’air intérieur potentiellement chargé de virus, par l’air extérieur.”