COVID-19 :

Le masque est devenu un élément essentiel de notre quotidien et cela continuera à faire partie de nos vies pendant une longue période. Il y en a toutes sortes et Soyez prudent lors de leur achat, car certains ne sont pas homologués et n’ont pas le même effet protecteur que ceux qui le sont.

Mais, avec la saison des pluies, la protection de l’élément facial pourrait diminuer lorsque le matériau du masque est mouillé, comme vous l’avez informé «Putain de science» Maria Cruz Minguillon du Institut de diagnostic environnemental et d’études sur l’eau (IDAEA-CSIC): “Le matériau des masques il change ses propriétés lorsqu’il est mouillé et sa capacité de filtration peut être affectée. C’est pourquoi ils ne doivent pas se mouiller ».

Masque et parapluie

«Les fabricants recommandent de jeter le masque lorsqu’il est sale ou humide, ce qui implique implicitement qu’ils ne garantissent pas que les matériaux maintiennent leur efficacité de filtration lorsqu’ils sont humides. La tendance de cet automne sera un masque et un parapluie », Ajouter Victor Jimenez Cid, professeur au département de Microbiologie et parasitologie à l’Université Complutense de Madrid et membre du Société espagnole de microbiologie.

“Si un masque est mouillé par notre sueur, notre haleine ou notre salive, il doit être jeté car de nombreuses bactéries peuvent se développer et il n’est pas hygiénique. S’il est mouillé par la pluie, nous pouvons le sécher et le réutiliser.” Si un masque est mouillé, il cesse de filtrer correctement, à la fois chirurgicaux et en tissu », a-t-il déclaré aux médias susmentionnés. Pepe Alcamí, virologue du Institut de santé Carlos III.

Alternative pour la pluie

“Une alternative est d’emporter, en plus du masque, un protecteur de type écran en plastique que vous portez comme un chapeau: ce serait le ‘parapluie’ du masque”, a déclaré le virologue de «Damn Science».