COVID-19 :

La vaccin contre le coronavirus Cela se rapproche à chaque fois. Le pharmaceutique Pfizer et la société de biotechnologie BioNTech a annoncé il y a à peine deux jours le haute efficacité du médicament contre COVID-19 (90%), une publicité qui pourrait faire progresser arrivée du vaccin en décembre prochain.

Cette nouvelle est un jalon très important pour tout le monde, puisqu’il sera possible de commencer à faire face une maladie qui a déjà tué plus d’un million de personnes dans le monde. Mais bien que cette annonce soit encourageante, certaines personnes hésitent à prendre ce médicament. D’autres, cependant, sont très clairs sur le fait qu’ils le mettront au moment où il sortira, tant qu’il y aura des doses disponibles, car on se souvient que Ils sont très limités et les premiers vaccins iront aux personnes les plus vulnérables à l’infection.

Concernant la question de la vaccination, certains individus préfèrent ne pas recevoir le médicament, mais une question se pose ici: Le gouvernement peut-il forcer les citoyens à se faire vacciner contre le COVID-19?

La vaccination en Espagne n’est pas obligatoire

Actuellement, en Espagne, les autorités n’obligent pas à se faire vacciner. Tous sont de caractère volontaire et, bien sûr, recommandé. Mais dans ce cas, nous parlons d’un maladie pandémique qui a déjà touché 51 millions de personnes dans le monde. Pour lui, l’objectif principal serait de parvenir à l’immunité collective de la population grâce à l’antidote. S’il y a des individus qui ne prennent pas le médicament, cela ne pourrait jamais être réalisé et, par conséquent, le coronavirus resterait avec nous.

Loi organique 3/1986

Dans ce cas, le Loi organique 3/1986, du 14 avril, de Mesures spéciales en matière de santé publique, soulève le Vaccination obligatoire dans les situations d’épidémie ou de crise sanitaire présentant un risque pour la santé publique.

Cette loi établit également le vaccination obligatoire lorsque le risque est exclusivement individuel: «Lorsqu’il existe un risque grave immédiat pour l’intégrité physique ou mentale du patient et qu’il n’est pas possible d’obtenir son autorisation, consulter, lorsque les circonstances le permettent, les membres de sa famille ou des personnes qui lui sont de fait liées, sans que cela s’applique à ces hypothèses de risque individuel Loi organique 3/1986 », explique pour Hypertextuel Marta Garcés, membre de la Comité consultatif des vaccins de l’Association espagnole de pédiatrie.

Jusqu’à la date, le gouvernement espagnol n’a donné aucune indication selon laquelle le vaccin est obligatoire. La seule chose que nous savons, c’est que les doses seront limitées (le vaccin se compose de deux doses par personne) et Les personnes de plus de 65 ans, les personnes à risque, le personnel de santé, les travailleurs essentiels ou en contact direct avec des personnes vulnérables auront la préférence en matière de vaccination.