COVID-19 :

Il coronavirus continue imparable en Espagne et maintenant plus de 2 millions de cas et un total de 51874 décès ont été enregistrés dans le pays depuis le début de la crise sanitaire. La troisième vague de la maladie a affecté plus fortement dans certaines communautés et, Baléares a été l’un d’entre eux.

Ce lundi 11 janvier Le service d’épidémiologie des Baléares a notifié au ministère de la Santé 483 nouveaux positifs et deux décès dus au COVID-19. Les nouveaux chiffres de la mort le nombre total de décès dans l’archipel s’élève à 491.

En raison de l’augmentation des infections ces derniers jours, les autorités des Baléares ont décidé d’augmenter les restrictions dans les zones les plus endommagées pour la maladie pour essayez de réduire le nombre d’infections, qui jusqu’à présent se trouvent dans 41 308 cas signalés depuis le début de la pandémie.

Majorque et Ibiza

Spécifique, Majorque et Ibiza ce sont les îles concernées par les nouvelles mesures parce que le L’indidence accumulée au cours des 14 derniers jours a été de 617 cas pour 100 000 habitants à Majorque et 690 à Ibiza.

En tant que nouvelle norme, les rassemblements sociaux et familiaux entre personnes ne vivant pas en concubinage sont interdits à Majorque et à Ibiza à partir de ce mercredi 13 janvier, lorsque le fermeture de bars, restaurants, centres commerciaux et gymnases. Dans les spectacles culturels la capacité maximale de 30%, étant la consommation d’aliments et de boissons est interdite.

Les rencontres entre non-partenaires sont interdites

L’interdiction des réunions de non-partenaires sera en vigueur du 13 au 30 janvier, et exclut le travail, les activités institutionnelles et les transports publics. Comme exceptions à ce règlement, sont les les gens qui vivent seuls, qu’ils pourront rencontrer des membres d’un même noyau de coexistence; Les mineurs réunis avec leurs parents s’ils sont séparés ou divorcés; et les les couples qui ne résident pas dans la même maison. Aussi Les visites pour la garde des personnes à charge ou des personnes nécessitant une attention particulière seront autorisées.

Fermeture d’hôtels et de centres commerciaux

Concernant la fermeture de l’hôtellerie à Majorque et Ibiza, les établissements de restauration ne peuvent servir que des plats à emporterJusqu’au début du couvre-feu, il commence à 22h00. Aussi le service à domicile sera autorisé jusqu’à minuit.

Les centres commerciaux doivent fermer s’ils ont plus de 700 mètres carrés de surface à Majorque et plus de 400 à Ibiza, sauf pour ceux qui vendent produits alimentaires ou de nettoyage. Les Les établissements commerciaux et les supermarchés qui restent ouverts en raison de leur taille ou qui vendent des produits essentiels doivent réduire la capacité de leurs parkings à 50% et leur intérieur à 30%.

Gymnases et installations sportives

Les gymnases et les spas intérieurs fermeront à partir de mercredi. En ce qui concerne la installations sportives, seul Ceux destinés aux athlètes fédérés ou aux activités dirigées individualisées peuvent être ouverts, c’est-à-dire avec un seul entraîneur et un seul athlète. Les piscines peuvent rester ouvertes, mais une seule personne par rue et un maximum de quatre voies utilisées en même temps seront autorisés. Aussi la participation du public à tout événement sportif a été interdite.

Transport public

Concernant les transports publics, sur les bus interurbains, seuls les sièges peuvent être occupés, c’est-à-dire qu’il n’y a peut-être pas de voyageurs debout, et dans les trains et le métro, seuls les sièges et places debout marqués au sol peuvent être occupés.

Recommandations du gouvernement

À titre de recommandation, le gouvernement a ordonné aux citoyens de rester chez eux à partir de 20 heures. et qui se rendent individuellement dans les établissements commerciaux. De même aussi Ils demandent de ne pas utiliser les transports en commun si vous faites partie d’un groupe à risque de COVID-19.