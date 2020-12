COVID-19 :

Lundi dernier, Le Royaume-Uni a mis en garde contre une nouvelle souche du coronavirus qui circulait rapidement dans le pays. Après le nombre élevé d’infections ces derniers jours, Le pays britannique a décidé de prendre des mesures rapides pour empêcher la maladie de se propager à une vitesse fulgurante.

En réalité, Aujourd’hui, la région a enregistré son record d’infections en une seule journée depuis le début de la crise sanitaire: près de 36000 nouveaux positifs et 326 décédés. Les nouvelles données portent les totaux à 2 040 147 infections et 67 401 décès.

L’OMS parle de cas au Danemark, aux Pays-Bas et en Australie

Malgré que, jusqu’à présent, aucun autre pays n’a signalé la nouvelle mutation du virus, il y a des experts qui prétendent que c’est déjà dans d’autres pays. C’est plus, L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Agence européenne de contrôle des maladies (ECDC) confirment que neuf cas ont déjà été enregistrés au Danemark, un aux Pays-Bas et un en Australie.

L’Italie confirme un cas à Rome

Le ministère italien de la Santé a confirmé ce dimanche après-midi un cas de la nouvelle variante du coronavirus dans le pays. «Le Département Scientifique de la Polyclinique Militaire Celio, qui dans cette urgence collabore avec l’Institut Supérieur de la Santé, a séquencé le génome du virus SARS-CoV-2 d’un sujet qui a été testé positif pour le variant trouvé ces dernières semaines en Grande-Bretagne “, a écrit dans une note.

Il s’agit d’une personne vivant à Rome qui est revenue du Royaume-Uni ces derniers jours. Le patient et son partenaire, qui ont également voyagé dans le pays britannique, Ils sont isolés et ont suivi, avec d’autres parents et contacts étroits, toutes les procédures établies par le ministère de la Santé.

Suite aux dernières informations sur la nouvelle souche, en Italie, l’entrée dans le pays a été interdite à tous ceux qui ont séjourné en Grande-Bretagne dans les 14 jours précédant le 20 décembre. Pour l’instant, cette restriction sera active jusqu’au 6 janvier prochain.

Relation entre l’augmentation des cas et la nouvelle souche

Daniel Prieto Alhambra, Professeur de pharmaco-épidémiologie de la L’université d’Oxford, a accordé ce dimanche une interview à RAC1, où il a corroboré les informations de l’OMS et de l’ECDC: “La nouvelle souche peut fonctionner dans toute l’Europe”, a souligné.

«Depuis un mois, on parle déjà dans le domaine scientifique d’une éventuelle mutation du virus, qui serait désormais plus contagieuse, un changement qui aurait été détecté dans plusieurs pays européens», l’expert a indiqué.

“Il est encore trop tôt pour dire si cette mutation est la cause de l’augmentation soudaine des cas à Londres, en Allemagne, en Italie ou en Espagne, mais il est presque certain qu’elle est déjà présente dans plusieurs pays européens”, A prévenu Prieto Alhambra.

Une mutation de la protéine S

Concernant l’origine de la nouvelle souche, le membre également du conseil qui conseille le Agence européenne des médicaments (EMA) A révélé: “C’est une mutation de la protéine S qui fait que le virus adhère plus et mieux et se reproduit plus rapidement.”

Augmenter le nombre de vaccins

Bien que la nouvelle souche, nommée «VUI 202012/01», est toujours sous enquête, Prieto assure: «Il serait nécessaire de vacciner plus de personnes que prévu maintenant pour obtenir la soi-disant immunité collective. Il est plus sûr d’obtenir une immunité en se faisant vacciner qu’en étant infecté “, a déclaré.

Quant à Royaume-Uni, qui a débuté il y a deux semaines avec la campagne de vaccination, l’expert estime que les effets du vaccin devraient commencer à se faire remarquer prochainement: «D’ici un mois et demi, nous devrions avoir la capacité de réduire le nombre d’hospitalisations et de décès».

Enfin, il est convaincu que le vaccin Oxford sera la clé pour mettre fin au COVID-19: “Le vaccin Oxford est celui qui va tout changer car il est facile à déplacer et à conserver et c’est celui qui le fera atteindre tout le monde”, a conclu pour RAC1.

Plusieurs pays établissent des communications étroites avec le Royaume-Uni

Après avoir connu la transmission rapide de la souche ‘VUI 202012/01’ et son apparition possible dans d’autres pays européens, L’Autriche, les Pays-Bas, l’Italie et la Belgique ont fermé leurs communications avec le Royaume-Uni, tandis que Espagne, Allemagne, Irlande ou France ils pourraient être ajoutés dans les prochaines heures.