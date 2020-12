COVID-19 :

José Luis Jimenez, professeur de la Université du Colorado et expert mondial des aérosols, a donné une interview à ‘La sixième nuit’ pour parler du évolution d’une pandémie dont il a assuré: “Le virus ne peut plus nous demander plus.”

Noël approche à grands pas et cela inquiète de nombreux experts et autorités, car les réunions de famille peuvent présenter un risque élevé d’infection et le retour aux moments les plus difficiles de la crise sanitaire.

Inquiétude pour Noël

«Nous avons une règle en Espagne qui nous permettra de nous réunir jusqu’à 10 pour célébrer ces fêtes. Comment pensez-vous que nous nous rencontrerons en janvier si les vacances sont comme elles nous permettent de le faire? “Ils lui ont posé des questions sur le programme Iñaki López.

L’expert a répondu durement: «Avec une vague énorme, beaucoup de morts et les hôpitaux se sont effondrés. C’est la situation idéale pour la contagion: un petit endroit fermé, avec beaucoup de monde, enlevant nos masques et parlant fort. Le virus ne peut plus nous demander plus “il ajouta.

“Un risque à ne pas prendre”

“Je suis un scientifique, mais je ne devine pas. La situation après Noël dépend de beaucoup d’autres choses qui sont faites pendant ces jours, mais vous prenez un risque que vous ne devriez pas prendre », il a pointé.

“Il faudrait rencontrer les cohabitants et on voit les autres au téléphone”, a conclu l’expert de «La Sexta Noche».