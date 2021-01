COVID-19 :

Le COVID-19 a infecté un total de 84,588,500 personnes dans le monde selon les données du Université Johns Hopkins. Bien que l’on pensait à l’origine que la maladie affectait uniquement les humains, Peu à peu, des cas d’animaux qui avaient également contracté la maladie émergent.

Avec l’avancée de la pandémie et une troisième vague imminente, la grande majorité des pays ont entamé leurs processus de vaccination pour éviter de nouvelles infections et décès pour la maladie. Mais, Pour le moment, le médicament n’est disponible que pour les humains, bien que certains scientifiques se demandent s’il devrait également y avoir un antidote pour les animaux.

Catastrophe dans le monde animal

Si un remède contre la maladie n’est pas mis dans le monde animal, le COVID-19 pourrait provoquer des crises environnementales en raison de la d’éventuelles foyers dans le bétail, qui entraîneraient l’abattage de milliers d’animaux, entraînant une grande perte d’animaux et une crise économique pour les agriculteurs.

Bien que la possibilité d’un antidote pour les animaux soit soulevée, la vérité est que ce n’est pas quelque chose d’urgent, car les cas connus dans l’espèce animale n’ont pas été gravesMême chez certains, aucun symptôme n’a même été présenté.

«Les chats et les chiens ne jouent pas un rôle important dans le maintien ou la transmission de la maladie aux humains. Il n’y a pas besoin d’un vaccin du point de vue de la santé publique “, souligne pour la revue scientifique Science William Karesh, le vice-président exécutif de la santé et des politiques Alliance EcoHealth, une organisation à but non lucratif qui suit les maladies émergentes chez les animaux.

Pas de licence pour le vaccin

Il Département de l’agriculture des États-Unis (USDA), qui approuve les licences commerciales de vaccins pour animaux de compagnie, n’a accordé d’autorisation à aucun type de médicament pour prévenir la maladie dans le monde animal, comme il l’a informé Science Joelle Hayden, Porte-parole de l’USDA: «Les données n’indiquent pas qu’un tel vaccin est utile. Les entreprises sont toujours libres de mener des activités de recherche et développement sur ces vaccins, mais sans licence, elles ne peuvent ni les vendre ni les distribuer », fait remarquer.

La Russie a annoncé il y a quelques semaines qu’elle était sur le point d’achever les essais cliniques d’un vaccin COVID-19 pour les visons et les animaux domestiques tels que les chats.. Les détails du vaccin n’ont pas été rendus publics, mais précisent que les doses ils pourraient être disponibles dans quelques mois.

Société pharmaceutique vétérinaire américaine Zoetis il travaille également sur un vaccin pour les visons et les animaux domestiques. John Hardham, directeur du programme maladies infectieuses chez Zoetis, a noté: “Nous sommes en pourparlers avec l’USDA pour obtenir une licence pour le vaccin.”

Une formule simple

Les vaccins humains COVID-19 ont utilisé des hamsters, des souris ou des singes pour les tests de sécurité et d’efficacité, de sorte que la formule pour protéger ces espèces peut être plus simple qu’il n’y paraît: “Différentes espèces ont des réponses immunitaires différentes, donc vous devrez peut-être doubler ou tripler le niveau d’antigène chez, par exemple, les chiens par rapport aux chats, mais la justification de l’approche vaccinale ne changerait pas.” William conclut Karesh pour Science.