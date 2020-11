COVID-19 :

Pendant les premiers mois de la pandémie, Les test d’antigène pour détecter la maladie à coronavirus étaient fortement rejeté par la communauté scientifique pour sa faible fiabilité dans les résultats (seulement 30%). Il y a eu beaucoup de controverse avec ces tests rapides pour la quantité de faux négatifs et positifs qui ont été obtenus mais maintenant, leur formule a changé et ils sont encore plus fiables que la PCR.

Depuis le dernier mois de septembre, est disponible sur test d’antigène mis à jour offrant un efficacité supérieure à 95%, c’est-à-dire, égal ou plus fiable que la PCR. En outre, ils sont beaucoup moins chers et plus rapides que la PCR, depuis ses le résultat est disponible en seulement 15 minutes, tandis que pour la PCR, vous devez attendre des jours, voire des semaines.

Une sensibilité inférieure à la PCR

Les tests PCR, en raison de leur haute sensibilité, détectent parfois les personnes qui n’ont pas le virus comme positives. Au contraire, les tests antigéniques ne montrent pas une sensibilité aussi élevée, ils détectent donc généralement faux négatifs, c’est-à-dire, ils ne détectent pas le virus chez les personnes à faible charge virale.

Les faux négatifs ne propagent pas le virus

Deux nouvelles enquêtes développées par scientifiques de Barcelone et Valence ont montré que les faux négatifs des tests antigéniques ne propagent pas la maladie. Ceci est dû au fait le test rate l’infection chez les personnes à très faible charge virale, ce qui implique que ces personnes ne seraient pas contagieuses.

«Si le test s’avère négatif, c’est parce que la charge virale est faible, et si la charge virale est faible, il est très probable qu’elle ne soit pas contagieuse. Nous l’avons vérifié en cultivant le virus de ces individus qui ont été testés négatifs aux antigènes mais positifs en PCR, et le virus ne s’est pas développé, il n’était pas viable, il n’a pas infecté », Explique Éliseo Albert, chercheur principal de cette étude de l’Institut de recherche en santé de Valence (Compris).

Chercheurs catalans, coordonnés par l’infectologue Oriol Mitjà, ils pensent que ce taux de faux négatifs chez les personnes asymptomatiques n’est pas un problème, mais un avantage, puisque les tests rapides ne détectent que les asymptomatiques qui peuvent infecter et, à défaut, ils ne détectent pas les personnes porteuses du virus mais qui, en raison de leur faible charge virale, ne sont pas considérées comme contagieuses.

«Nos résultats fournissent des preuves substantielles que les tests antigéniques peuvent identifier avec précision les antigènes du SRAS-CoV-2 chez les personnes présentant des symptômes, ainsi que chez les personnes asymptomatiques à forte charge virale et donc associées à un risque accru de transmission. “, expliquent les chercheurs catalans dans leur étude sur les tests antigéniques.

“Cette découverte représente une avancée potentiellement utile pour la détection de masse des personnes asymptomatiques puisque si seules les personnes asymptomatiques capables d’infecter sont détectées, seules celles qui représentent un risque d’expansion de la pandémie peuvent être isolées”ajoutent les experts.