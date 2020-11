COVID-19 :

La pandémie de Coronavirus progresse de façon imparable dans le monde et est déjà parti plus de 49 millions de personnes infectées (49323498) Oui 1,24 million de morts (1 242 873.). Au cours des dernières heures, un total de 642724 nouveaux cas, selon le dernier solde du Université Johns Hopkins, mis à jour ce samedi.

Quant aux pays les plus touchés, États Unis suivez l’exemple avec 9,7 millions d’infections et 236073 décès. Suis-le Inde, Brésil, Russie, France et Espagne. Le pays européen se classe comme le première région de l’Union européenne la plus touchée avec plus de 1,7 million de cas et 39 916 décès. Hier, le pays de Emmanuel Macron expliquait 60486 nouvelles infections, qui condamne la France à un nouveau confinement long plein de mesures et de restrictions. Ces données c’était le pire chiffre de données en une seule journée depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le nombre de morts est également terrifiant dans le pays. Rien que vendredi, 828 décès ont été confirmés. Selon l’agence de presse ., le numéro de personnes admises à l’hôpital au cours des dernières 24 heures a été de 553, la plus petite augmentation en une journée en près de trois semaines.

Enfermement national

Pour tenter d’arrêter, dans la mesure du possible, cette deuxième vague de coronavirus, le gouvernement français a soumis l’ensemble de la population à une résidence secondaire, bien que plus doux que celui des premiers mois de la pandémie. Les restrictions ont commencé il y a exactement une semaine, et jeudi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a averti les citoyens de se conformer aux règles de blocage, soulignant que Unités de soins intensifs (USI) ils seraient débordés à la mi-novembre si les restrictions ne sont pas respectées: «Plus nous sommes rigoureux, plus le blocus sera court. La situation est très grave, la deuxième vague est là et elle est violente “a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Il y a une semaine, vous pouviez voir de longues files sur les routes françaises pour fuir les principales villes vers des destinations plus rurales ou des résidences secondaires, loin de la ville et du foyer de l’infection. Jusqu’à 730 kilomètres de véhicules ont pu être observés à la périphérie de Paris.

Mesures et restrictions

En principe, Ce nouveau confinement national s’appliquera jusqu’au 1er décembre prochain. Même comme ça, Le gouvernement Macron réexaminera la situation lorsqu’il restera quelques jours avant la fin de la détention et décidera de prolonger la restriction ou, au contraire, de mettre fin à la détention.

Dans ce nouveau blocus, les individus Ils pourront quitter leur domicile une heure par jour et ils pourront parcourir au maximum un kilomètre de chez eux pour marcher ou faire du sport. Cela semble contradictoire mais jeles jardins d’enfants et les écoles primaires et secondaires resteront ouverts pour les parents qui n’ont personne à qui laisser leurs enfants pendant qu’ils travaillent s’ils occupent des emplois essentiels. Au contraire, lLes centres d’enseignement universitaire resteront fermés et le La formation en ligne.

Les célébrations religieuses seront interdites pendant cette période, sauf pour les mariages et les funérailles cela peut être avec un maximum de 6 et 30 personnes, respectivement.

le les magasins et entreprises non essentiels seront fermés, comme le bars et restaurants. Tous les lieux où le public est admis seront fermés. Ils n’ouvriront des supermarchés que pour acheter des produits de base et de la nourriture, comme lors de la première vague de la pandémie.

De plus, le télétravail, lorsque cela est possible. Les sorties dans la rue devront être justifiées et vous ne pouvez aller qu’à travail, chez le médecin, pour faire les courses, pour aider une personne dépendante ou pour faire une petite promenade dans la maison.