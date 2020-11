COVID-19 :

L’agence de presse japonaise Kyodo a rapporté il y a quelques jours que Les autorités chinoises avaient émis un “ bâillon ” par lequel les médecins de la ville de Wuhan, là où le coronavirus a commencé l’année dernière, ils ne pouvaient pas dire un mot de ce qui était le début de ce qui est devenu en mars une pandémie mondiale. “Ils ont été avertis qu’ils pourraient être punis pour espionnage s’ils révélaient ce qui s’était passé pendant la phase initiale de l’épidémie. “, affiche la publication.

Selon l’agence de communication elle-même, le gouvernement chinois éviterait une enquête externe sur l’origine du COVID-19 Il a déjà infecté plus de 61 millions de personnes dans le monde. «Un médecin de Wuhan a déclaré que les autorités sanitaires lui avaient dit qu’il serait puni par la loi s’il révélait son expérience, et s’il était accusé d’espionnage, il pourrait être condamné à mort. Les institutions académiques de la ville ont essayé de garder des traces de lui. virus et le traitement de l’infection, mais les autorités ont dû annuler le plan »Kyodo assure.

Un ‘ordre de bâillon’ avec arrière-plan

Cet “ ordre bâillon ” rappelle celui imposé au célèbre ophtalmologiste Li Wenliang, décédé en février dernier à cause du COVID, et qui qu’ils ont fait taire en décembre lorsqu’ils voulaient faire part de leur inquiétude concernant le virus. «Avec la censure de Li Wenliang et d’autres médecins, beaucoup d’entre nous ont découvert que les politiciens de Wuhan avaient ordonné que la vérité nous soit cachée afin de ne pas semer la panique parmi la population. Tout serait certainement différent si la population avait été informée dès le début “, un voisin de Wuhan a assuré ce journal.

«Aucune information ne devait être dissimulée. Ce qui s’est passé, c’est que nous avons donné un avis tardif de ce qui se passait à Wuhan “, a répondu un responsable de la santé de cette ville du centre de la Chine.

Les autorités chinoises soutiennent que le COVID-19 vient de l’étranger

Le monde approche 31 décembre, date anniversaire de la première déclaration des autorités chinoises sur le coronavirus. Maintenant, les principaux titres de la presse contrôlée par Pékin: “Le coronavirus n’a pas commencé à Wuhan, mais pourrait provenir de l’étranger grâce à la nourriture surgelée.”

Les autorités chinoises recherchent depuis un certain temps des raisons de s’exonérer dès le début du coronavirus: “Au moins 10 villes chinoises ont constaté que les emballages internes ou externes d’aliments surgelés importés sont contaminés par le coronavirus, comme le bœuf du Brésil, les jarrets de porc d’Allemagne et les crevettes du Brésil et d’Arabie saoudite, qui montrent que le virus pourrait rester Je vis à basse température depuis longtemps », a rapporté dans un communiqué de presse le Centre chinois de prévention et de contrôle des maladies.

Le journal officiel du Parti communiste chinois, «Quotidien des gens», a indiqué dans une déclaration dans laquelle il déclare: “Toutes les preuves disponibles suggèrent que le virus n’a pas commencé à Wuhan. “