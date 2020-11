COVID-19 :

La vaccin contre le coronavirus se rapproche de plus en plus et les laboratoires aiment Pfizer Oui Moderne ont déjà annoncé le pourcentage élevé d’efficacité de leur candidat vaccin contre le COVID-19. Aussi Russie a annoncé 92% d’efficacité de son vaccin Spoutnik. Mais pour certains experts, la rapidité de sortie du médicament le plus tôt possible pourrait entraîner des doutes chez les citoyens lorsqu’ils souhaitent injecter l’antidote.

Le pays s’est entretenu avec le président de l’Association espagnole de vaccination, Amos García Rojas, qui demande la prudence avec le vaccin, bien qu’il voit de l’optimisme dans les données des sociétés pharmaceutiques.

Vaccin de Moderna

Sur Moderne, souligne l’expert: «Ils continuent d’ajouter de l’optimisme à la disponibilité de produits qui ont une bonne qualité d’intervention contre la pandémie. L’efficacité qu’ils ont, selon leurs résultats, est très élevée. Même si j’aurais aimé que les résultats ne soient pas présentés dans un communiqué de presse, mais dans des revues scientifiques pertinentes, ce qui nous permet de mieux évaluer l’impact d’un point de vue scientifique », fait remarquer.

«Ce que fait le vaccin, c’est que pour éviter que quelqu’un ne soit affecté par le virus, il prévient la maladie. Son impact sur les formes graves n’est pas encore défini “, Il dit.

Différences entre Pfizer et Moderna

Différences entre les vaccins Moderna et Pfizer: «Les deux ont un bon niveau d’efficacité et leur ligne de développement est également très similaire. L’avantage le plus évident est peut-être d’ordre logistique, car l’un des vaccins (celui de Pfizer) doit être conservé à une température de moins 80 degrés et l’autre non », Explique.

Les annonces de l’efficacité des deux vaccins ont été faites par le biais de communications officielles des entreprises elles-mêmes, mais en aucun cas elles n’ont été publiées dans une revue scientifique: «Je vais rester situé dans un angle de bonne foi et je vais penser que cela est dû à la nécessité d’apporter de l’optimisme au public après tant de nouvelles noires, tant de malaise et tant de confusion. Du mauvais côté, nous pouvons penser aux mouvements de stock et aux problèmes de ceux-ci “fait-il remarquer.

Sécurité des médicaments

La rapidité d’obtention du vaccin pourrait-elle affecter la sécurité du médicament?: «Non, pas la sécurité. Ce qu’ils peuvent poser, ce sont des doutes et des questions sur la citoyenneté. Cela m’inquiète. Il semble que nous assistons à une course de vaccins selon l’entreprise. Et ce n’est pas bon car cela suscite l’inquiétude du public. La chose logique est que les résultats sont présentés dans les médias scientifiques et peu à peu nous verrons l’impact. Quelle curiosité!: Pfizer sort, efficace à 90%; puis Spoutnik, 92%; et maintenant moderne, 94%. Cela ne semble pas être un moyen raisonnable d’obtenir l’adhésion des citoyens », prévient-il.

Les Espagnols ont des doutes

Les doutes des Espagnols quant à l’obtention du vaccin: «Cela est cohérent avec les doutes et les incertitudes et certains mouvements qui se sont produits en relation avec la pandémie. Cette réponse d’un grand pourcentage de citoyens est logique. Mais nous sommes un pays qui a très intériorisé ce que les vaccins ont signifié en tant qu’outil de santé publique de base et je pense que lorsque les vaccins arriveront, peut-être ce profil de manque d’adhésion que certains citoyens ont à leur égard disparaîtra progressivement. La clé est cette réflexion: quelle est l’alternative? Continuer avec la douleur, la souffrance et continuer à aggraver la crise économique? L’alternative est bien plus forte que le petit effet secondaire qu’un vaccin pourrait avoir “, Ajouter.

Un vaccin obligatoire?

«Je pense que cela ne devrait pas être obligatoire parce que nous sommes un pays vaccinant et avec un discours raisonnable, nous devrions faire disparaître ce manque d’adhésion d’une personne. Le rendre obligatoire pourrait avoir des effets secondaires négatifs liés à la vaccination. Maintenant, si nous vaccinons et que la couverture n’augmente pas et que la pandémie continue, peut-être que la nécessité d’appliquer des critères obligatoires devrait être reconsidérée. Mais pas maintenant », dit-il.

García Rojas est clair. Il serait vacciné: “Sans aucune doute. Pour trois raisons: parce que je suis médecin, parce que j’ai plus de 60 ans et parce que j’ai une pathologie de base, qui est l’hypertension. Je sais que c’est la seule chose qui va empêcher à ce moment-là d’avoir la possibilité de m’infecter », conclut-il pour Le pays.