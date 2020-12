COVID-19 :

Après des mois d’attente, L’Espagne pourrait commencer la campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus cette semaine, le prochain Dimanche 27 décembre. Enfin, le processus peut commencer avant la date fixée par les autorités pour la première semaine de 2021.

Comme le Chaîne SER, le premier vaccin contre le COVID-19 en Espagne sera mis à Guadalajara, ville qui fera office de centre d’accueil des premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech dans notre pays.

Les doses arriveront samedi

Samedi, les doses atteindront le territoire national et ce sera le même dimanche lorsque les communautés autonomes recevront les premières doses du médicament. Les différentes régions sont déjà, avec le ministère de la Santé, finalisant le les préparatifs du processus de vaccination.

InfoGratuit donne plus de détails sur le premier vaccin dans notre pays. Plus précisément, comme le rapporte ce média, Le médicament sera fourni à 08h30 dans une maison de retraite médicalisée de la ville de Castellanomanche. Un détenu et un travailleur du centre seront les premiers chanceux à recevoir la drogue.

Ordre de vaccination

Comme cela se passera dimanche à Guadalajara, Les premiers à être vaccinés seront les résidents et le personnel sanitaire et social des résidences pour personnes âgées. Après eux, ce seront les personnels de santé de «première ligne» qui auront la priorité en matière de vaccination. Ce concept inclut le personnel de santé qui travaille dans les unités ou consultations COVID-19, aux portes d’entrée des patients critiques, les travailleurs des unités mobiles et les conducteurs de véhicules médicaux urgents et les travailleurs de soins non intensifs où des aérosols peuvent être générés, entre autres.

Après ces groupes prioritaires, ils auront accès au médicament, dans cet ordre, le plus de 64 ans, les personnes handicapées et à risque, les personnes appartenant à des populations vulnérables en raison de leur situation socio-économique, les travailleurs essentiels, le personnel enseignant, la population enfantine, les adolescents et les jeunes, la population adulte des mères enceintes et allaitantes et enfin , les personnes vaccinées, positives pour le SRAS-Cov-2.