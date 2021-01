COVID-19 :

À la mi-décembre, Le Royaume-Uni a signalé la découverte d’une nouvelle mutation virale beaucoup plus contagieux que celui qui circulait auparavant dans le reste de l’Europe. Les cas positifs ont commencé à augmenter jusqu’à enchaîner plusieurs semaines dépassant 50 000 cas quotidiens. Ni les différentes campagnes de vaccination avec le Pfizer-BioNTech et AstraZeneca-Oxford ils ont réussi à arrêter la multitude d’infections.

Tout cela a conduit le Premier ministre britannique Boris Johnson à ordonner le verrouillage de la maison légèrement plus doux qu’en mars. Vous pourrez quitter la maison pour faire les courses, aller au travail ou vous promener et faire de l’exercice à l’extérieur. Toutes les écoles et entreprises non essentielles ont également été fermées.

Augmentation importante des cas en Espagne

À la souche britannique, appelé COV B.1.1.7, a ensuite été rejoint par le Sud africain, très similaire à celui originaire du Royaume-Uni et aussi avec des cas dans le pays britannique. Plus tard est apparu une autre souche originaire du Brésil. Après plusieurs annonces de la dangerosité de la nouvelle souche par le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, le ministère de la Santé du gouvernement espagnol a mis en garde contre l’avancée de la souche britannique dans notre pays: il y a déjà 267 cas confirmés.

De Health, ils ont annoncé un augmentation significative détectée dans certaines communautés autonomes, où il y a eu aussi transmission secondaire, comme notifié dans le document «Circulation du COV B.1.1.7 et d’autres variantes du SRAS-CoV-2 présentant un intérêt pour la santé publique en Espagne».

“Une plus grande gravité apparente”

«La variante VOC B.1.1.7 implique un plus grand risque de transmission, ce qui pourrait conduire à une augmentation de l’incidence des cas de COVID-19. Les personnes infectées par cette variante, selon de récents rapports publiés par le Royaume-Uni, pourraient également avoir un risque plus élevé de souffrir d’une maladie grave “ faire remarquer dans le document.

«L’efficacité de l’immunité naturelle et l’efficacité des vaccins ne semblent pas être affectées. La variante COV B.1.1.7 est présente en Espagne, et dans certaines communautés autonomes une augmentation très significative a été observée ces dernières semaines. Le risque de propagation en Espagne est considéré comme très élevé. L’impact pourrait être très élevé, car la variante il peut entraîner une augmentation du taux d’hospitalisation et de décès à la fois en raison du taux d’incidence plus élevé et de la gravité apparente plus élevée. “, écrivent-ils dans l’évaluation rapide des risques.

267 cas en Espagne

Jusqu’à aujourd’hui, mardi 26 janvier Les différentes communautés autonomes ont signalé 267 cas confirmés de la variante britannique: Madrid (59), Andalousie (45), Cantabrie (29), Îles Baléares (25), Communauté valencienne (25), Asturies (16), Murcie (15), Castille-La Manche (14), Castille et León (9) ), Pays basque (9), Estrémadure (7), Galice (7), Navarre (6) et Catalogne (1). Un seul cas de mutation originaire d’Afrique du Sud et aucun brésilien n’aurait été signalé dans notre pays.

De la santé, ils ont également averti le iEnquête, à ce moment, sur d’autres cas suspects “Dont les échantillons sont séquencés par le Centre national de microbiologie et les laboratoires désignés des communautés autonomes.”

«La plupart des cas détectés sont épidémiologiquement liés au Royaume-Uni, mais certaines communautés ont signalé des cas où il n’a pas été possible d’établir, pour le moment, un lien épidémiologique. En outre, la variante a été détectée dans les eaux usées de Grenade le 17 décembre 2020 “, explique le document «Circulation du COV B.1.1.7 et d’autres variantes du SRAS-CoV-2 présentant un intérêt pour la santé publique en Espagne».