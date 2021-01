COVID-19 :

La COVID-19[feminine Il peut avoir divers symptômes chez les personnes infectées. Parmi eux, il y en a un qui se démarque des autres, le perte d’odeur, qui peut même durer jusqu’à des mois après avoir surmonté la maladie.

Une étude récente portant sur 2581 patients de 18 hôpitaux européens a examiné la prévalence et la récupération du dysfonctionnement olfactif et a déterminé que Ce symptôme affecte 85% des patients atteints de COVID-19 léger, 4,5% des cas modérés et 7% de ceux dans un état plus grave.

La durée moyenne est de 21 jours

Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique «Journal de médecine interne» et ont révélé que la durée moyenne de la perte d’odorat chez les patients atteints de COVID-19 qui en souffrent est de 21 jours. Mais toutes les personnes ne sont pas affectées de la même manière, car un quart des personnes qui ont surmonté la maladie n’ont retrouvé leur odorat que six mois plus tard, d’autres le font pour deux mois.

95% le récupèrent après 6 mois

«Le dysfonctionnement olfactif est plus répandu dans les formes légères de COVID-19 que dans les formes modérées à critiques, et 95% des patients retrouvent leur odorat dans les 6 mois suivant l’infection». clarifie l’auteur principal de la recherche, Jérôme R. Lechien, chercheur à l’Université Paris Saclay.

Malgré cela, les chercheurs clarifient dans les résultats de la publication: “Des études futures sont nécessaires pour déterminer le taux de guérison à long terme des patients atteints de COVID-19.”

Autres symptômes courants

Les autres symptômes courants chez les patients atteints de coronavirus sont: fièvre, toux sèche, fatigue, maux de gorge, perte de goût, diarrhée, conjonctivite, maux de tête, courbatures et douleurs, éruption cutanée ou perte de couleur des doigts et des orteils.