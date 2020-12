COVID-19 :

Il y a quelques semaines, la société pharmaceutique américaine Pfizer et la société allemande de biotechnologie BioNTech a annoncé le 95% d’efficacité de votre candidat vaccin contre le coronavirus. Après ça, demandé à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis d’autoriser la distribution et la fourniture du médicament parmi les citoyens. Après des jours d’attente Il semble que la FDA a approuvé le médicament Pfizer-BionTech.

Ce mardi, l’agence a publié un signalent que le vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech ne présente pas de risques pour la sécurité qui empêchent l’autorisation: “Les données de sécurité issues de l’essai clinique du vaccin avec 38 000 participants suggérer un profil de sécurité favorable, sans identifier les problèmes de sécurité spécifiques qui empêchent l’autorisation “, ont écrit les experts de la FDA.

Haute protection sous 10 jours

D’après ce document, le candidat médicament offre une forte protection contre la maladie à coronavirus dans les 10 jours suivant la première dose, rappelez-vous que le vaccin Pfizer consiste en deux doses. La FDA a également expliqué: “Le vaccin contre le coronavirus a bien fonctionné quels que soient la race, le poids ou l’âge du volontaire.

Tenant compte des rapports soumis par Pfizer sur ses essais cliniques dans lesquels les volontaires n’ont eu aucun effet secondaire majeur au-delà de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires, la FDA discutera jeudi prochain de l’opportunité de recommander l’autorisation du vaccin Pfizer-BioNTech avant de le mettre aux voix.

Le vaccin

L’Américain et l’Allemand ont commencé leur essais cliniques à grande échelle en juillet, quand recruté quelque 44 000 volontaires aux États-Unis, au Brésil et en Argentine. Pour mener à bien l’étude, la moitié des patients ont reçu le vaccin original, tandis que l’autre moitié a reçu un placebo.

Les scientifiques ont trouvé un diminution significative des infections 10 jours après la vaccination dans le groupe de volontaires qui ont reçu le médicament. La même chose ne s’est pas produite dans le groupe placebo, où les cas ont continué d’augmenter régulièrement.

Immunité

«L’efficacité du vaccin après la première dose est d’environ 52%. Après la deuxième dose, cela augmente à environ 95%. Deux doses de vaccin assurent une protection maximale “, Il a dit Dr William C. Gruber, vice-président senior de Recherche et développement cliniques sur les vaccins Pfizer dans les déclarations recueillies par Le New York Times.

Haute efficacité dans tous les groupes de personnes

Les résultats des documents d’information de la FDA expliquent que le vaccin a un taux d’efficacité élevé chez les hommes et les femmes, ainsi que chez les personnes blanches, noires et latino-américaines. Également eu bons résultats chez les personnes obèses, avec un risque plus élevé d’infirmières en raison du COVID-19 en tant que «patients à risque». De plus, le vaccin Pfizer il offre la même protection contre le coronavirus chez les personnes de plus de 65 ans que chez les jeunes.

L’enquête se poursuivra malgré une autorisation

Pfizer et BioNTech poursuivront leurs essais malgré l’approbation de leur vaccin par la FDA. Les deux sociétés ont précisé dans les rapports qu’elles ont demandé aux volontaires de rester dans l’essai le plus longtemps possible, même sans savoir s’ils avaient reçu le vaccin ou le placebo. De cette manière, Les chercheurs continueront de collecter des informations sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin.

Aucun problème de santé grave

Dans le rapport publié mardi, la FDA a conclu: “Nous n’avons pas trouvé de déséquilibres significatifs dans les complications de santé graves, appelées événements indésirables, entre les deux groupes.”

Oui signalé le cQuatre volontaires qui ont connu une sorte de paralysie faciale appelée «paralysie de Bell». Cela ne s’est produit que dans le groupe de personnes ayant reçu le vaccin, en aucun cas cela ne s’est produit dans le groupe placebo. “La différence entre les deux groupes n’était pas significative et le taux dans le groupe vacciné n’était pas significativement plus élevé que dans la population générale”, a détaillé l’agence.

Effets secondaires

La dernière analyse de Pfizer de ses essais a révélé que certains des volontaires ayant reçu la deuxième dose ont ressenti des symptômes dans les heures qui ont suivi. Les Les personnes âgées de 16 à 55 ans présentaient une fatigue et des maux de tête fréquents. Un peu moins d’un tiers remarqué frissons tremblants et environ 29% ont vécu douleurs musculaires.