COVID-19 :

Les rapports de surveillance épidémiologique de l’Institut de santé Carlos III indique que le coronavirus est la seule maladie respiratoire affectant la population espagnole à ce jour. Ni grippe ni virus syncytial. Selon ces rapports, les laboratoires espagnols n’ont compté que deux cas de virus syncytial à ce stade, alors que l’année dernière à cette époque, ils en avaient dénombré 280. Plus notoires sont les données de Système espagnol de surveillance de la grippe (SVGE), Quoi n’a signalé qu’un seul cas de cette maladie. L’année dernière, il y avait déjà 65 infections.

Compte tenu de cette diminution des cas, Les médecins et les experts estiment que les mesures de protection contre le COVID-19 aident à prévenir tous les autres virus respiratoires, bien qu’il soit également vrai que les individus vont moins chez le médecin et, en cas de consultation téléphonique avec le spécialiste, dans de nombreux cas, ils vous demandent de ne pas quitter la maison, même pas d’aller à la consultation, Pour ce que ces diagnostics restent en suspens.

Ce ne sont pas des cas individuels

Il est également important de souligner que les systèmes de surveillance des virus respiratoires ne pas signaler les cas au niveau individuel, sinon quoi ils sont rapportés dans leur ensemble pour calculer une incidence réelle. Malgré les quelques cas, le Carlos III Health Institute explique: “Le virus de la grippe est imprévisible et nous avons déjà eu une histoire de très faible circulation des virus de la grippe ce siècle, dans la saison 2000-2001.”

Carlos Rodrigo, directeur clinique de la pédiatrie à l’hôpital allemand Trias i Pujol de Badalona, ​​a parlé du virus syncital, dans des déclarations à Le pays: «À cette époque, les services pédiatriques et les salles d’urgence seraient pleins d’enfants atteints d’infections respiratoires causées par le virus syncytial. Mais cette année, nous n’en avons pas vu un seul. Les mesures contre le coronavirus sont également très efficaces pour cela ».

«Les virus respiratoires ont une séquence connue: le syncytial commence en octobre et novembre, monte puis redescend et cède la place à la grippe. Après la grippe, d’autres viennent, comme l’adénovirus, le métapneumovirus et le paramyxovirus … Et puis, l’été prochain, l’entérovirus. Maintenant, cependant, aucun n’est détecté. Seulement, si quelque chose, le rhinovirus (celui qui cause le rhume), bien que dans une moindre mesure », dit-il à El País Juan Garcia Costa, membre de la Société espagnole de virologie.

Ana Martinez, chef de Service de contrôle épidémiologique de la sous-direction de la surveillance et de la réponse aux urgences de santé publique de Catalogne, Remarques: «Nous n’avons pas vu un seul virus grippal. Seuls les rhinovirus et certains adénovirus, qui provoquent également une conjonctivite, en particulier chez les enfants. Ils ont une plus grande diffusion et on les voit chez les jeunes enfants et il faut se rappeler que les moins de six ans n’utilisent pas de masque. Une explication est qu’ils sont si courants et circulent tellement que les enfants agissent comme des émetteurs ».

Importance des mesures préventives

Organisation Mondiale de la Santé Il a également fait écho à cette absence de virus respiratoires et publie dans ses rapports: “Les différentes mesures d’hygiène et de distanciation physique mises en œuvre par les États membres pour réduire la transmission du virus SRAS-CoV-2 ont probablement contribué à réduire la transmission du virus grippal.”

«La perception de la consultation est qu’il y a eu une diminution des cas quotidiens. Après le boom du COVID-19 dans la deuxième vague, lorsque nous avons abaissé la courbe, nous avons arrêté de voir des cas avec des symptômes respiratoires. Je comprends que c’est pour les mesures de protection. Chaque année, nous recommandons l’utilisation d’un masque, mais cette année, il y a bien sûr plus de sensibilité », dit-il. José Maria Molero, du groupe des maladies infectieuses du Société espagnole de médecine familiale et communautaire, pour Le pays.

Plus de vaccins contre la grippe

Cette année, il y a eu aussi plus de vaccins contre la grippe disponibles, en raison de la situation pandémique, qui pourrait avoir affecté cette diminution des cas: «Espérons que cela influencera également l’impact de la grippe sur la population, en particulier dans les groupes de vaccination recommandés. Pourtant, il est trop tôt pour l’évaluer. Les calculs de l’efficacité et de l’impact du vaccin saisonnier chaque année ne sont possibles que bien dans la saison. “, indique dans une note le Institut de santé Carlos III.

«Plus la population est vaccinée, plus il est difficile pour le virus de circuler. Influence certes, mais ce vaccin n’est pas aussi efficace que de réduire l’incidence à zéro cas. Bien sûr, nous allons isoler les cas de grippe, mais je ne pense pas qu’il y aura circulation », conclut-il Ana Martinez pour Le pays.