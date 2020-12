COVID-19 :

Le Royaume-Uni a commencé il y a une semaine avec sa campagne de vaccination contre le coronavirus et, parmi leurs préférences en matière de vaccination, se trouvent tous ceux travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne. Grace à lui, Adriana muñoz, ongle Un fournisseur de soins de santé espagnol qui travaille au Royaume-Uni a pu obtenir le vaccin Pfizer-BioNTech, le premier médicament contre le coronavirus autorisé à la distribution

Adriana a été vaccinée ce mardi et a accordé une interview à ‘Le programme Ana Rosa’, de ‘Telecinco ‘, où il a raconté son expérience après l’administration du médicament: “Tout va bien et je vais parfaitement bien”, a déclaré le service d’eau espagnol.

Meilleure sensation que le vaccin contre la grippe

Vous vouliez également comparer ce vaccin au vaccin contre la grippe: “Il y a peu de temps, j’ai reçu le vaccin contre la grippe et mon bras était très faible, avec ce rien, absolument rien”, a avoué.

Adriana a expliqué à “ El Programa de Ana Rosa ” comment elle a réussi à se faire vacciner si tôt: «J’ai été très espagnol et j’ai fait la queue pour voir si je pouvais l’obtenir. J’ai ma famille en Espagne, j’ai hâte de prendre un avion et de voler et je suis infirmière et je veux m’occuper de mes patients et si je peux faire quelque chose qui puisse faire du bien aux autres »fait-il remarquer.

«Bien qu’ils mettent généralement les personnes vulnérables en premier, mais comme il est possible que je doive travailler quelques jours avec des patients infectés, c’était le bienvenu. J’ai eu le premier cliché et l’important est d’avoir le second en 21 jours, sinon tout va s’effondrer “, a conclu l’utilitaire pour le programme «Telecinco».

Ordre de vaccination

Le gouvernement britannique a acheté un total de 40 millions de doses de vaccin Pfizer avec lequel tu peux vacciner environ 20 millions de personnes, puisque le traitement se compose de deux doses par individu. Actuellement, Le Royaume-Uni a 800 000 doses physiques, ce qui signifie que 400 000 personnes seront initialement vaccinées.

Dans cette première période, Les vaccins iront au personnel et aux résidents des foyers de soins, aux travailleurs de première ligne du (NHS National Health Service) et aux personnes âgées de 80 ans et plus.

1. Premièrement le les personnes admises dans les maisons de retraite médicalisées et leurs aidants.

2. Toutes les personnes âgées de 80 ans et plus, ainsi que les travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne.

3. Tous les habitants de 75 ans ou plus.

4. Toutes les personnes âgées de 70 ans ou plus et les personnes extrêmement vulnérables à la maladie.

5. Tous les habitants de 65 ans ou plus.

6. Toutes les les personnes âgées de 16 à 64 ans ayant des problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un risque accru de maladie grave et de mortalité.

7. Toutes les personnes âgées de 60 ans ou plus.

8. Tous les habitants de 55 ans ou plus.

9. Tous les habitants de 50 ans ou plus.