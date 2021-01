COVID-19 :

Le Royaume-Uni est à son pire de toute la pandémie. Les infections quotidiennes ne cessent d’augmenter et hier encore, le chiffre de 60916 positifs a été atteint en 24 heures, le record du pays depuis le début de la crise sanitaire. Ces données ont fait accumuler au Royaume-Uni une semaine consécutive ajoutant plus de 50 000 cas quotidiens.

En tout, Le pays britannique a atteint un énorme 2 782 709 infections et 76 428 décès depuis le début de la pandémie. Il est situé dans le cinquième régions les plus touchées au monde et son premier ministre, Boris Johnson déjà a annoncé le confinement total du Royaume-Uni.

Deux vaccins et deux nouvelles souches

La région britannique est la seule à vacciner la population avec deux médicaments, celle de Pfizer-BioNTech et de AstraZeneca-Oxford, mais malgré cela, les infections ne cessent d’augmenter en raison des deux nouvelles mutations du COVID-19 qui circulent dans le pays. En premier lieu, le souche VUI 202012/01, originaire du pays britannique, et plus tard la mutation 501Y.V2 a été détectée, à partir de Afrique du Sud.

Tous les deux se caractérisent par être très contagieux, mais le gouvernement britannique est particulièrement préoccupé par la tension sud-africaine car il considère “Incroyablement dérangeant.”

“La mutation sud-africaine est plus problématique que la mutation britannique”

Lundi dernier, le ministre de la Santé, Matt Hancock a donné une interview au programme BBC Radio 4, où il a déclaré: “La souche sud-africaine est encore plus problématique que la variante britannique.”

John Bell, professeur de médecine à l’Université d’Oxford et membre du groupe de travail gouvernemental sur les vaccins, a déclaré: “Il y a un grand point d’interrogation sur l’efficacité des vaccins contre cette variante.” Les souches sont connues pour être très contagieuses, mais On ne sait pas si ses conséquences seront plus graves ou si elles affecteront l’efficacité des vaccins actuels.

“Alors que les changements dans la variante britannique n’affecteront probablement pas l’efficacité des vaccins actuels, l’accumulation de plus de mutations dans la variante sud-africaine est plus préoccupante et pourrait conduire à une certaine fuite de la réponse immunitaire”, a expliqué Simon Clarke, professeur de microbiologie cellulaire à la Université de Reading.