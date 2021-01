COVID-19 :

La Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé le vaccin de Moderna contre le coronavirus dans la matinée du mercredi 6 janvier pour la commercialisation et l’approvisionnement conditionnels chez les personnes de plus de 18 ans.

La décision a été prise par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’organisation européenne après une réunion tenue ce lundi. Comme le rapporte l’agence ce mercredi dans un communiqué: “La décision d’homologuer le vaccin a été prise après une évaluation minutieuse des données sur la qualité, l’innocuité et l’efficacité du vaccin.”

Effort et engagement

«Ce vaccin nous donne un autre outil pour surmonter l’urgence actuelle. Que nous ayons cette deuxième recommandation pour un vaccin positif dans un peu moins d’un an depuis que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie, c’est un exemple des efforts et de l’engagement de tous “, a déclaré le directeur exécutif de l’EMA, Emer Cooke.

Le chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également salué le travail de la communauté pour mettre en lumière divers vaccins: “C’est une bonne nouvelle pour nos efforts visant à apporter plus de vaccins COVID-19 aux Européens.”

Le dernier mot de la Commission européenne manque

Maintenant, c’est la Commission européenne qui doit publier la procédure qui met fin à l’autorisation conditionnelle afin que le vaccin puisse commencer à être distribué dans tous les pays européens aux mêmes conditions.

Deux vaccins en Europe

Avec cette autorisation de l’EMA, l’Union européenne (UE) continuerait à vacciner ses citoyens avec deux types de médicaments: Moderna et Pfizer-BioNTech, un péché États Unis, qui a commencé avec la fourniture du vaccin de Moderna le 21 décembre. Le Royaume-Uni a commencé la vaccination avec des injections d’AstraZeneca-Oxford lundi et a aussi le vaccin Pfizer.

Essais cliniques

L’EMA s’est fondée sur les résultats d’une Essai clinique Moderna avec 30000 personnes âgées de 18 à 94 ans qui n’avait aucune infection antérieure au COVID-19. Les analyses ont montré une efficacité de 94,5% du vaccin et une 90,9% d’efficacité chez les patients à risque de COVID-19 sévère, parmi lesquels se trouvaient les personnes atteintes de maladie pulmonaire chronique, de maladie cardiaque, d’obésité, de maladie du foie, de diabète ou d’infection par le VIH. Une efficacité élevée a également été démontrée pour tous les sexes, groupes raciaux et ethniques.

Deux doses

Comme les vaccins Pfizer-BioNTech et AstraZeneca-Oxford, Le médicament de Moderna consiste en deux doses administrées au bras à 28 jours d’intervalle. Les effets secondaires après avoir reçu l’injection ont été légers, tels que douleur et gonflement au site de ponction, fatigue, frissons, fièvre, ganglions lymphatiques enflés ou sensibles sous le bras, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, nausées et vomissements.

Malgré tous les contrôles de sécurité, l’EMA a veillé à ce que le vaccin, comme le reste des médicaments approuvés, soit surveillé périodiquement tel qu’il est utilisé dans l’Union européenne via le Système de pharmacovigilance de l’UE et d’autres études menées par Moderna et les autorités européennes.

«Comme pour tous les médicaments, nous surveillerons de près les données sur la sécurité et l’efficacité du vaccin pour garantir la protection continue du public de l’UE.. Notre travail sera toujours guidé par des preuves scientifiques et notre engagement à protéger la santé des citoyens de l’UE », a indiqué l’EMA dans le communiqué.

Salvador Illa applaudit la déclaration de l’EMA

Le Ministre de la Santé, Salvador Illa, a célébré à travers le réseau social Twitter la décision de l’EMA: “Nous avons de la chance. L’Agence européenne des médicaments a évalué positivement le vaccin contre le COVID-19 développé par Moderna. Un pas de plus vers la fin de la pandémie”, a écrit le ministre.