COVID-19 :

La Agence européenne des médicaments (EMA) estime que le premier vaccin contre le coronavirus commencera à être distribué au mois de janvier, donc, malgré les progrès de l’antidote de Pfizer et BioNTech, la population européenne devrait attendez encore deux mois pour être vacciné contre le COVID-19.

Le vaccin Pfizer-BioNTech a montré une efficacité de 90% contre le coronavirus, mais c’est encore absence d’approbation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son application et sa distribution. Les créateurs du régime d’assurance-médicaments enverront la demande pour approbation plus tard ce mois-ci, donc, au moins en États Unis, ce vaccin ARN messager oui il pourrait atteindre les premiers chanceux du mois de décembre.

En plus de l’antidote de l’américain Pfizer et de l’allemand BioNTech, il existe d’autres vaccins qui sont très proches de l’objectif final. Entre elles, AstraZeneca et Moderna.

Feu vert en décembre

“Si les données sont solides, nous pourrons donner le feu vert au premier vaccin d’ici la fin de l’année et commencer la distribution à partir de janvier”, m’a dit Guido Rasi, directeur de l’EMA, dans une interview pour le Journal italien Il Sole 24. Sur la base de ce “feu vert”, les laboratoires pourraient commencer à commercialiser leurs médicaments dans toute l’Union européenne.

Processus de vaccination

“Il ne sera évidemment pas possible de vacciner tout le monde, mais nous commencerons par les catégories les plus exposées, comme les personnes âgées et les agents de santé, qui commenceront à bloquer les ponts de transmission”, il a pointé.

“Plus de la moitié de la population européenne doit être vaccinée pour voir une diminution de la pandémie, qui nécessitera au moins 500 millions de doses en Europe”, a averti l’expert.

Vaccination d’ici la fin de 2021

“Vacciner tout le monde prendra au moins un an, et si tout se passe bien d’ici la fin de 2021, nous aurons suffisamment de vaccinations”, a conclu Guido Rasi à Il Sole 24.