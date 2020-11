COVID-19 :

La deuxième vague de coronavirus reste imparable en tout L’Europe  et les données sur les infections et les décès continuent d’augmenter jour après jour. Par ordre, France, Russie et Espagne sont les trois pays du continent européen les plus touchés par la pandémie, suivis par Royaume-Uni, Italie et Allemagne.

Mais ces régions apparaissent comme les plus touchées puisque les données accumulées depuis le début de la crise sanitaire sont prises en compte. Maintenant, à l’heure actuelle, il y a des pays, comme Suisse, que bien qu’ils n’accumulent pas des données aussi élevées sur les infections et les décès, ils enregistrent un incidence cumulative d’infections plus élevées à celui de ces pays mentionnés.

Une deuxième vague 30% plus sévère

«Une partie du personnel médical était déjà épuisée après la première vague et cette seconde est au moins 30% plus forte. Non seulement les médecins, mais tous les personnels de santé vivent dans des situations très difficiles », le docteur dit Aglaé Tardin, Médecin-chef du canton de Genève pour Le confidentiel.

«Nous avons dû envoyer une partie des patients qui avaient besoin de lits de soins intensifs dans les régions de l’Est. Il en est de même dans d’autres cantons, le Valais et Neuchâtel “, Ajouter.

«Nous sommes maintenant dans une situation où le nombre de nouveaux cas a diminué, mais nous ne pouvons pas assouplir les mesures. Si nous le faisions, nous risquerions de ne plus avoir la capacité de prendre en charge ceux qui ont 50 ou 60 ans et qui ont besoin de soins intensifs “, prévient Aglaé Tardin.

«Il y a également eu une augmentation du nombre d’agents de santé qui ne peuvent pas travailler parce qu’ils sont malades ou qui ont été en contact avec quelqu’un qui est positif et qui, en principe, ne peut pas aller travailler. Bien que nous fassions quelques exceptions pour garantir la continuité du fonctionnement des services de santé », reflète.

L’un des incidents cumulatifs les plus élevés d’Europe

Au cours du dernier mois, la Suisse a enregistré environ 200000 nouveaux cas de covid et 1840 décès. Total des cas confirmés Depuis le début de la pandémie, il y a eu 318290 et 4571 décès, il est donc évident que la deuxième vague se nourrit du pays d’Europe centrale.

Ces données signifient que la Suisse a un incidence cumulée de 849 cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours, selon les chiffres du Office fédéral de la santé publique du pays (UFSP). Ces chiffres font que le pays alpin a l’une des incidences les plus élevées de toute l’Europe, au-dessus même France, Espagne, Royaume-Uni et Italie, les pays les plus touchés d’Europe.

Vous critiquez le gouvernement pour la gestion de la pandémie

La mauvaise gestion de la pandémie par le Gouvernement fédéral il a été sévèrement critiqué. «La Suisse a un modèle très axé sur la démocratie d’en bas. Pour cette raison, il a été difficile d’imposer des limitations à la liberté individuelle. Un exemple emblématique est ce qui s’est passé dans le petit canton de Schwyz, récemment touché par une explosion de cas de coronavirus après un concert de yodel (auquel quelque 600 personnes ont participé) », explique-t-il à Le confidentiel le biologiste et journaliste scientifique Barbara Gavallotti, résidente de la ville de Zurich.

«La vérité est que les cantons contrôlent de plus près la situation sur le terrain, mais aussi avoir moins de courage pour entreprendre des actions impopulaires“, Ajoute l’infectologue d’El Confidencial Christian Garzoni, directeur sanitaire de la clinique Moncucco de Lugano.

Zones les plus touchées

Dans Genève, ville hôte du Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de l’incidence est de plus de 1500 cas pour 100000 habitants, selon les données du UFSP. Des données similaires offrent le canton du Tessin, avec plus de 1 000 cas pour 100 000 habitants.

«Il existe actuellement au Tessin deux hôpitaux COVID pour un total de 350 lits de soins intensifs occupés à 90%. Cependant, si nécessaire, nous pouvons augmenter ce nombre en suspendant les quelques opérations chirurgicales que nous faisons encore “, explique l’infectologue Moncucco de Lugano.

“Cela dit, il y a encore des mystères. Nous ne comprenons pas, par exemple, pourquoi les zones avec beaucoup d’activité comme ZÚrich ont un nombre d’infections proportionnellement plus faible”, conclut Christian Garzoni pour El Confidencial.