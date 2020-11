COVID-19 :

Pfizer et BioNTech ont annoncé cette semaine le haute efficacité de votre vaccin COVID-19. UNE 90% des 50% établis par la Food and Drug Administration (FDA) américaine afin d’approuver le vaccin. Grâce à l’excellent travail de la société pharmaceutique américaine et de la société allemande de biotechnologie, le monde pourrait avoir les premières doses du médicament contre la maladie à coronavirus dans quelques semaines seulement.

Précisément c’est la FDA qui doit approuver la distribution du vaccin une fois que ses créateurs demandent son approbation. En l’absence des derniers résultats, les chercheurs pensent qu’il pourrait être possible à la fin de novembre.

Tout cela a été possible grâce à un grand nombre de scientifiques et d’experts qui n’ont cessé de travailler pour trouver le remède contre une maladie qui a déjà laissé plus d’un million de personnes dans le monde. Parmi eux se trouvent les fondateurs de BioNTech, le mariage signé par Ugur Sahin et Özlem Türezi.

Les deux sont d’origine turque, mais ils ont vécu toute leur vie en Allemagne, où ils se sont rencontrés. Ugur est né en dinde Il y a 55 ans, il est arrivé en Allemagne alors qu’il n’avait que quatre ans, lorsque son père a émigré pour travailler à Cologne. Özlem Il est né dans le sud de l’Allemagne il y a 53 ans, après que son père a voyagé de Turquie pour travailler comme médecin dans le pays allemand.

Le couple s’est rencontré alors qu’ils étudiaient à la Université de la Sarre et ils se sont mariés dans l’année 2002. Sahin a déclaré que Dès le jour de leur mariage, ils ont commencé à travailler côte à côte dans le laboratoire qui a ouvert ses portes en 2008. Ils ont tous les deux une fille adolescente.

BioNTech a commencé la recherche du vaccin en avril

Ce que dit Sahin est très crédible depuis En avril, la société allemande a commencé à travailler sur un vaccin pour faire progresser un médicament qui pourrait être disponible dès que possible pour arrêter la pandémie. Le projet a été confié à 500 de ses 1300 travailleurs. Le directeur adjoint, qui se fait appeler Sahin, en septembre, il a avancé de grands espoirs pour le développement d’une immunisation hautement efficace contre le COVID-19.

«J’ai lu un article dans le magazine ‘The Lancet’ en janvier qui parlait de ce virus. J’étais alarmé, car j’en ai déduit que cette épidémie ne se limiterait pas à la Chine, mais deviendrait une pandémie mondiale. C’était crucial pour le développement de notre plan directeur”Sahin a expliqué au média numérique américain «Business Insider».

Vaccin contre le cancer

Pour élaborer ce remède possible si rapidement, les chercheurs se sont appuyés sur le vaccin contre le cancer développé par BioNTech, pour lequel Ugur Sahin était décerné en 2019 avec le prix allemand contre le cancer.

Ce médicament contre le cancer utilise le technologie ARN messager, comme le vaccin, donc cAvec l’étude avancée du vaccin contre le cancer, une partie du médicament contre le COVID-19 était déjà faite. Les connaissances antérieures ont été appliquées à un nouveau projet.

Ce médicament anticancéreux a été l’une des plus grandes réalisations de BioNTech et ses fondateurs. Maintenant, Si le vaccin contre le coronavirus est enfin approuvé, Sahin et Türezi pourraient devenir des héros pour tous les habitants de la planète.

Alliance avec Pfizer

La société allemande de biotechnologie et la société pharmaceutique américaine Ils travaillent ensemble depuis 2018, quand ont-ils commencé à élaborer vaccin contre la grippe. L’initiative de BioNTech a convaincu l’Américain ce qui a décidé parier sur vos recherches contre le vaccin contre le coronavirus. Mais il a également gagné la confiance de Fosun Pharma, la société pharmaceutique chinoise, avec laquelle BioNTech a signé un accord moins important qu’avec Pfizer.

La même société américaine a avancé un total de 185 millions de dollars pour le développement du vaccin et paiera le montant de 563 millions lorsque le processus sera terminé et le premier vaccin efficace contre le coronavirus est confirmé.

Parmi les plus riches d’Allemagne

Ce couple d’entrepreneurs et surtout de très bons chercheurs, font partie des 100 Allemands les plus riches de tout le pays. Cela a été possible, entre autres réalisations, à la grande nouvelle de la vaccin, ce qui a fait votre entreprise de biotechnologie a augmenté de 23% la valeur de ses actions. En ce moment, sa valeur est d’environ 18 000 millions d’euros, soit un peu plus de quatre fois plus que la compagnie aérienne Lufthansa. Quelque chose de dévastateur si nous pensons que il y a un an, la valeur boursière de la société était de 4.000 millions d’euros. Mais malgré sa bonne situation sociale, le couple turco-allemand n’a jamais cessé d’être humble. Le mariage a continué à travailler dans la recherche et l’enseignement.

Une distribution équitable du vaccin

Pfizer et BioNTech ont signé des accords avec plusieurs pays pour la distribution du vaccin. Les États-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon seront les premiers à recevoir les doses une fois le médicament approuvé par le FDA. Mais Sahin veut une répartition équitable des doses: “Nous allons essayer de fournir des vaccins dans les différentes régions selon une répartition équitable”, a déclaré le directeur adjoint de BioNTech au journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Sur tous les accords initiaux, 100 millions de doses iront aux États-Unis et 200 millions supplémentaires à l’Union européenne: “Nous prévoyons être en mesure de fournir une grande partie des 200 millions de doses pour l’Europe et des 100 millions de doses pour les États-Unis au premier semestre 2021”.Ajouta Sahin.

Vente du vaccin en dessous des prix habituels

Le directeur adjoint de BioNTech est prêt à vendre les doses en dessous des prix habituels du marché en raison de la forte demande que le nouveau médicament aura: «Nous essayons d’adopter une approche équilibrée qui reconnaît que l’innovation nécessite des capitaux et des investissements. Le vaccin doit être vendu en dessous des prix habituels du marché qui reflètent la situation dans laquelle nous nous trouvons, dans le but de garantir un large accès dans le monde entier », a expliqué pour le journal allemand.

Un géant de longue date

Les actions de BioNTech ont augmenté de 20% après les premières heures de l’annonce de l’efficacité du vaccin: «Je ne suis pas intéressé par la valeur de mon stock. Ce que nous voulons et sur lequel nous concentrons nos efforts, c’est de bâtir une entreprise comparable aux géants de la biotechnologie comme Amgen ou Genentech. Nous voulons créer de la valeur à long terme. C’est ce qui m’intéresse vraiment “, Sahin a conclu pour Frankfurter Allgemeine Zeitung.