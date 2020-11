COVID-19 :

La pandémie de Coronavirus est déjà parti plus de 49 millions de personnes infectées et plus d’un million de morts dans le monde. Au cours des dernières 24 heures, ils ont été comptés un demi-million de nouveaux cas, ce qui montre que Le COVID-19 continue d’être imparable et pointe vers des données similaires à celles du début de la crise sanitaire.

États Unis reste le pays le plus touché par la pandémie, suivi par Inde, Brésil, Russie, France, Espagne, Argentine, Royaume-Uni, Colombie et Mexique. Ce sont les 10 pays les plus touchés par le coronavirus, même si dans ce dernier, les infections depuis le début de la maladie n’atteignent pas le million. Un total de 961 938 cas et 94 808 décès, l’un d’eux a été Sergio Humberto Padilla Hernandez, une infirmière mexicaine qui a enregistré une vidéo avant de mourir de la maladie.

Message d’adieu

Sergio voulait dire au revoir à sa famille et à ses amis à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui est devenue virale: “Eh bien, alors, le moment de vérité est arrivé. Je vais subir une intubation endotrachiale, je veux que, quoi qu’il arrive, quel que soit le pronostic que Dieu a pour ma réserve, ils se souviennent toujours de moi pour ce que j’étais et pour quoi Je suis”, commence l’infirmière au début de la vidéo.

“Je vais revenir. Ce n’est pas au revoir. Je suis sûr que je serai de retour dans quelques jours, juste pour récupérer et nous passerons à autre chose. Je vous reverrai les gars, les amis, je vous aime et je sais que vous plierez le genou pour moi, pour ma santé et mon bien-être et quoi qu’il arrive, ils seront toujours à la recherche de mes intérêts. Je les aime et ils sont dans mon cœur. Au revoir “Sergio a dit au revoir sur les réseaux.

Il est mort de complications lors de l’intubation

Heures après avoir subi l’intervention dans le Hôpital Angeles Chihuahua du Mexique, l’agent de santé est décédé des suites d’une complication au moment de l’intubation. Sergio J’avais 28 ans et toute une vie à venir, mais sa vidéo et sa maladie ont permis à de nombreux jeunes de prendre conscience que cette maladie ne fait pas que du tort aux personnes âgées.