COVID-19 :

Noël approche à grands pas et la fin de 2020 ne sera pas du tout comme les autres années, au cours desquelles les familles se réunissent pour fêter une autre année qu’elles sont ensemble et ainsi entrer dans une nouvelle année main dans la main. Les restrictions actuelles sur les coronavirus ne permettent pas à plus de six personnes de se rassembler, à moins qu’ils ne cohabitent, mais de nombreuses familles veulent se réunir pour dire au revoir à une année aussi mauvaise que 2020.

Les différents gouvernements européens pourraient donner leurs armes pour offrir aux citoyens leurs vœux, mais cela pourrait être préjudiciable en ce qui concerne l’évolution du coronavirus, comme l’a déjà prévenu le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans le Parlement européen.

Quarantaines et contrôles aux frontières

Une option pour sauver Noël pourrait être le modèle utilisé par la Finlande, pays qui avec son traçage strict, quarantaines, contrôles aux frontières et mesures restrictives, a réussi à être une des régions avec moins de cas et de décès de COVID-19. La Finlande compte avec cinq millions et demi d’habitants et n’a accumulé que 376 décès depuis le début de la crise sanitaire, c’est-à-dire, le nombre moyen de décès en Finlande en huit mois est le même que l’Espagne accumule en une seule journée.

Une stratégie similaire à celle de la Chine

La stratégie de la Finlande ressemble à celle de la Chine pour mettre fin aux infections à coronavirus. Dès le premier instant, Le pays nordique a opté pour la prévention et a lancé un plan de quarantaine, isolant la population pour éviter ce qui s’est passé plus tard dans le reste des pays. Grace à lui, La Finlande a réussi à sauver à la fois les personnes et l’économie. Cela leur a permis d’avoir leur activités sociales ouvertes, par rapport au reste des pays qui vivent maintenant dans l’isolement et les restrictions sociales.

La même chose est vraie en Norvège

Mais non seulement la Finlande bénéficie de ses excellentes performances contre le coronavirus, mais leurs voisins norvégiens suivent un plan similaire. Dans les deux pays, des contrôles stricts à l’entrée et à la sortie du pays, ainsi que l’isolement obligatoire des voyageurs arrivant à ses frontières, en comparaison avec le reste des pays européens qui autorisent l’entrée, presque de leur plein gré, à ceux qui voyagent pour visiter leurs villes.

En Norvège, par ailleurs, les autorités demandent un certificat de test négatif au coronavirus pour pouvoir accéder au pays, en plus de devoir effectuer un isolement pendant 10 jours dans un hôtel autorisé pour cela. Ceux qui ne respectent pas la réglementation sont sanctionné par de lourdes amendes et même l’expulsion.

De plus, ils ont des scans exhaustifs dans les chaînes de contagions pour éviter que le virus ne se propage dans la population, quelque chose qui, par exemple, ne se produit pas en Espagne, où le problème des trackers est résolu depuis le début de la pandémie.

Pas de voyages en Europe en été

Un autre problème important pour les Finlandais a été l’été. LLes autorités du pays ont demandé à leurs citoyens de ne pas faire de voyages hors de leurs frontières pour éviter la contagion, ce qu’ils respectaient strictement et plus de 94% des Finlandais ont passé l’été dans leur pays, qui peut être défini comme la clé du succès pour la faible incidence de contagion dans le pays.

“Lorsque le gouvernement établit des règles pour nous protéger de la pandémie, nous ne sortons pas dans la rue pour protester, comme cela se produit dans d’autres pays”, a déclaré Vivikka Richt, porte-parole de la Ministère finlandais de la santé en référence aux manifestations contre les restrictions dues au COVID-19 en États-Unis et Europe.