COVID-19 :

Il coronavirus ne cesse pas et progresse sans relâche à travers le monde pendant les premiers jours de 2021. Les nouvelles données du Université Johns Hopkins Ils parlent à propos de 539 326 infections et 9 424 décès dans le monde au cours des dernières 24 heures. Ces chiffres font que le cumul depuis le début de la crise sanitaire s’élève à 83 979 200 infections et 1 827 796 décès.

57 725 positifs et 445 décès

Par pays, États Unis est toujours le plus touché, suivi de Inde et Brésil. Quatrièmement, un pays du continent européen: Russie. Suis-le France et Royaume-Uni, région qui Au cours des dernières heures, il a communiqué le plus grand nombre d’infections enregistrées dans tout le pays depuis le début de la crise sanitaire: 57 725 nouveaux positifs.

Dans les dernières heures, ils ont également été informés 445 décès dus au COVID-19, un chiffre inférieur à celui enregistré hier, vendredi, lors de leur inscription 613 décès dus à la maladie. Avec les nouvelles données, le nombre total de décès dus au coronavirus depuis le début de la pandémie s’élève à 74 570.

Cinq jours consécutifs avec plus de 50000 infections

Quant aux infections, le pays a dépassé les 50 000 infections en 24 heures pendant cinq jours consécutifs. Aujourd’hui, le nombre maximum de positifs enregistrés à ce jour a été atteint et tout indique que la nouvelle souche de coronavirus (VUI 202012/01), qui a débuté dans le pays britannique, est à blâmer pour l’augmentation des cas quotidiens. Malgré la mutation d’origine britannique, la région est également touchée par une autre souche encore plus contagieuse d’Afrique du Sud.

Les nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 ont porté le nombre d’infections au Royaume-Uni à 2599789 cas depuis le début de la crise sanitaire dans le pays. Des données récentes suggèrent que la situation de mars dernier, où les hôpitaux étaient débordés, sera relancée.

Les autorités ont confirmé 2434 hospitalisations dans les dernières heures, portant le total à 23823 personnes admises, d’elles 1847 avec respiration assistée.

Année scolaire retardée

D’un autre côté, Les autorités ont décidé de reporter le début des cours dans les écoles secondaires, les universités et de nombreuses écoles primaires du pays jusqu’au 18 janvier. Le retour à l’année scolaire était prévu pour le 11.

Le président du British College of Physicians, Andrew Goddard, a-t-il averti aujourd’hui dans des déclarations au réseau BBC: “Noël et la nouvelle variante du coronavirus auront un impact majeur dans les semaines à venir sur la propagation du virus au Royaume-Uni.”

Début de la vaccination AstraZeneca

Royaume-Uni a été le premier pays à lancer la campagne de vaccination médicamenteuse Pfizer-BioNTech il y a quatre semaines. Lundi prochain, 4 janvier, la vaccination du médicament d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford commencera également Après le Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) approuver son approvisionnement et sa distribution cette semaine.

Maintenant Les craintes d’un possible mélange de vaccins se manifestent en tant que traitements à deux doses par les deux prestataires. Les autorités ont déjà averti que si une personne reçoit le vaccin Pfizer dans la première dose, elle doit également le faire dans la seconde: “Nous ne recommandons pas de mélanger les vaccins COVID-19; si votre première dose est le vaccin Pfizer, vous ne devriez pas recevoir le vaccin AstraZeneca pour votre deuxième dose et vice versa.”, a expliqué à Nouvelles du ciel le chef du Département britannique de la santé publique pour la vaccination, Mary Ramsay.

Malgré cela, le médecin n’a pas exclu que le cas puisse survenir dans une situation critique: “Il est vrai qu’il peut y avoir des cas extrêmement rares dans lesquels le même vaccin n’est pas disponible, ou dans lesquels on ne sait pas quel vaccin le patient a reçu, mais il vaut mieux ne pas mélanger les vaccins”, a conclu pour Sky News.