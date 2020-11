COVID-19 :

le coronavirus est déjà parti dans notre pays 1,62 million de cas et 44668 décès. Est le cinquième région la plus touchée au monde, et la troisième avec plus de cas en Europe, derrière France et Russie. Bien que la maladie semble avoir donné une trêve ces derniers jours, en Espagne, il y a encore des cas quotidiens qui augmentent le nombre total et les experts avancent déjà qu’après Noël, nous subirons une troisième vague.

La fièvre, le symptôme le plus courant

De toutes les infections que le COVID-19 a laissées dans notre pays, 83,9% des patients ont eu de la fièvre, Pour ce que ce symptôme est le plus fréquent parmi les personnes touchées par le coronavirus. Ceci est une information que le Registre clinique de la Société espagnole de médecine interne (SEMI-COVID), auquel ils ont participé plus de 19 000 patients et 686 chercheurs de 150 hôpitaux espagnols.

Selon les données SEMI-COVID, à la fièvre Viennent ensuite la toux (73,1%), la détresse respiratoire (57,5%), la fatigue (43,2%), la diarrhée (24%), l’anorexie (19,7%) et l’anosmie, perte de goût et d’odeur (7,4%).

D’autre part, dans le examen physique réalisé sur des patients admis pour COVID-19, les chercheurs ont détaillé que la fièvre était fréquente chez 52%. Aussi Les bruits anormaux à l’auscultation (53,8%), tachypnée (31,5%), tachycardie (24,8%), saturation en oxygène inférieure à 90% (17,9%), confusion (12%) et hypotension (6,3%).

Complications du COVID-19

En ce qui concerne la complications dérivées du coronavirus chez les patients hospitalisés, sont les Syndrome de détresse respiratoire aiguë (33,8%), pneumonie bactérienne associée à un mauvais pronostic (10,9% des cas) ou à une septicémie (6,2%).

Différents groupes de patients

L’étude SEMI a également classé les patients atteints de COVID-19 en quatre types différents en fonction des symptômes et des caractéristiques cliniques.. Dans un premier groupe se trouvent les malade avec fièvre, toux et dyspnée; d’autre part, les patients avec vomissements et diarrhée; ceux qui souffrent douleurs articulaires ou musculaires, maux de tête et maux de gorge; et enfin ceux avec les symptômes les plus courants d’un rhume.

Patients du troisième groupe, c’est-à-dire, avec douleur dans les muscles et les articulations, la tête et la gorge, Ils sont que montrent un pire pronostic tout au long de leur maladie. D’un autre côté, Ceux qui présentent les symptômes les plus courants d’un rhume, comme une perte de goût et d’odeur, ont montré une meilleure évolution.