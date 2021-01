COVID-19 :

Il est connu que cellules mères sont utilisés comme traitements pour cancer, maladie de Parkinson, lésion de la moelle épinière, diabète de type 1 ou maladie d’Alzheimer, entre autres. Comment pourrait-il en être autrement, de nos jours aussi Il a été révélé que ces types de corps de cordon ombilical pourraient aider les personnes atteintes de la maladie contre le COVID-19.

Ces informations ont été notifiées par le docteur Camilo Ricordi, Directeur de Institut de recherche sur le diabète (DRI) et de Centre de transplantation cellulaire de la Miller School of Medicine de l’Université de Miami, et son équipe de collaborateurs internationaux (‘L’Alliance Cure ‘), qui ont réalisé un test innovant qui a montré que “Les perfusions de cellules souches mésenchymateuses dérivées du cordon ombilical (UC-MSC) réduisent en toute sécurité le risque de décès et accélèrent le temps de récupération pour les patients les plus gravement atteints de Covid-19”, tel que publié dans le magazine «Médecine translationnelle des cellules souches» (SCTM).

Une étude avec 24 patients

L’étude a été autorisé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en avril et commencé par «L’Alliance Cure», ongle organisation à but non lucratif, dirigé par Ricordi, dont font partie des chercheurs scientifiques qui partagent entre eux des connaissances qui servent à accélérer la guérison de toutes sortes de maladies.

Au début de la pandémie, Ricordi a créé le ‘Projet Mini-Manhattan’, qui a finalement produit des résultats importants sur le traitement éventuel des cellules souches du cordon ombilical pour traiter la maladie du COVID-19 chez les personnes ayant subi de graves conséquences.

Pour mener l’étude, les chercheurs analysé les cas de 24 patients hospitalisés à l’Université de Miami Tower et au Jackson Memorial Hospital qu’ils avaient développé détresse respiratoire aiguë sévère à cause de coronavirus. Dans le cadre de l’essai, les scientifiques ils ont essayé d’administrer deux perfusions de cellules souches mésenchymateuses et de placebos à des patients hospitalisés à plusieurs jours d’intervalle.

Effet anti-inflammatoire des cellules souches

“C’est comme la technologie d’une pompe intelligente dans les poumons pour restaurer la réponse immunitaire normale et inverser les complications potentiellement mortelles”, Ricordi note dans l’étude.

«Nos résultats confirment le puissant effet anti-inflammatoire et immunomodulateur des UC-MSC. Ces cellules ont clairement inhibé la« tempête de cytokines », une caractéristique du COVID-19 sévère. Ajouter Giacomo Lanzoni, auteur principal de la recherche.

«Les résultats sont d’une importance cruciale non seulement pour le COVID-19, mais aussi pour d’autres maladies caractérisées par des réponses immunitaires aberrantes et hyper-inflammatoires, telles que le diabète auto-immun de type 1. Nous sommes impatients d’appliquer ces cellules dans des essais cliniques pour enrayer la progression du diabète de type 1 », conclut-il. Lanzoni dans «Médecine translationnelle des cellules souches» (SCTM)..