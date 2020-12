COVID-19 :

Actuellement, Seul le vaccin Pfizer-BioNTech a été homologué pour l’approvisionnement humain après avoir fourni de bons résultats dans leurs essais cliniques. D’autres vaccins tels que Moderna, Johnson & Johnson et AstraZeneca Ils sont au stade final de leurs études et pourraient très prochainement être approuvés pour distribution et approvisionnement.

Toutes ces vaccinations sont administrés par injection, quelque chose de très différent de ce qu’ils préparent Scientifiques espagnols du Centre supérieur de recherche scientifique (CSIC). Un essai très similaire approuvé par une équipe de Chine à l’automne, lorsqu’il a donné son feu vert aux phases de test d’un vaccin très similaire en vaporisateur nasal.

Essais cliniques en Espagne

Tel que rapporté dans le journal ‘Le télégraphe’, l’équipe espagnole du CSIC se prépare à démarrer les essais cliniques de ce vaccin en spray nasal, ce qui pourrait arrêter la propagation du COVID-19. Il prévoit de commencer les tests sur l’homme dans les premiers mois de 2021.

Selon le médium anglais, “La théorie est que les vaccins inhalables activent la réponse immunitaire locale dans le nez, la bouche et la gorge, ralentissant ainsi l’infection, rendant les gens moins susceptibles de transmettre le virus.” D’autre part, les vaccins injectés peuvent prévenir la maladie chez les personnes infectées par le coronavirus, mais On ne sait pas encore s’ils arrêtent leur propagation.

“Il n’y a aucune probabilité que le virus se réplique”

Le docteur Luis Enjuanes, Un virologue de la SCCI a déclaré au Telegraph: Où avons-nous besoin de plus de protection? Le virus se propage en grande partie par la respiration d’aérosols. Ce vaccin inhalable crée une immunité stérilisante, ce qui signifie qu’il n’y a aucune possibilité que le virus se réplique. “

«Le processus unique que l’équipe (SCCI) utilise rendra le produit le plus puissant. L’aérosol unidose offrira une protection à 100%, mais il faudra du temps pour le mettre sur le marché », m’a dit.

Plus de contrôles

«Parce que notre système est complètement nouveau, les agences de régulation demanderont beaucoup plus de contrôles. C’est la raison pour laquelle nous arriverons un peu plus tard, en supposant que nous avons de la chance et qu’il n’y a pas d’effets secondaires négatifs lorsque nous commençons à effectuer des tests chez l’homme », a conclu le docteur Enjuanes pour ‘Le télégraphe’.

D’autres experts estiment également que l’option du vaccin aérosol est très prometteuse: “Si vous insérez une aiguille dans un bras et qu’elle va directement dans le tissu, cela active un ensemble complètement différent de cellules que si vous inhalez un vaccin par le nez”, m’a dit Deborah Dunn-Walters, professeur d’immunologie à la Université de Surrey et porte-parole du Société britannique d’immunologie.

«Avec un virus respiratoire, vous avez le nez, la bouche et les poumons qui ont des surfaces muqueuses et c’est ainsi que le virus entre. Pour empêcher le virus d’atteindre vos cellules, vous avez besoin des anticorps au point où ils rencontrent vos cellules. pouvoir le bloquer “, souligné ‘Le télégraphe’.