Compte tenu de l’évolution de pandémie de Coronavirus et le manque d’approbation d’un vaccin efficace qui permet à la vaccination de masse d’arrêter, dans la mesure du possible, les infections causées par l’infection au COVID-19, Les chercheurs poursuivent leurs études pour trouver des alternatives à la maladie.

L’une des alternatives proposées pour arrêter l’expansion du coronavirus est le Vaccin ROR utilisé contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Ce médicament pourrait offrir une certaine protection contre le COVID-19 selon une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique «mBio».

IgG, inversement proportionnelle à la gravité causée par COVID-19

Auparavant, les chercheurs avaient soulevé cette question comme une simple hypothèse, mais la nouvelle étude démontre des preuves en montrant que les taux d’anticorps IgG chez les patients vaccinés avec le MMR ii, produit par Merck, sont inversement corrélés à la gravité chez les patients guéris d’une maladie à coronavirus. Ce vaccin contient la souche de rougeole d’Edmonston, la souche d’oreillons Jeryl Lynn (niveau B) et la souche de rubéole Wistar RA 27/3.

«Nous avons trouvé une corrélation inverse statistiquement significative entre les niveaux de titre des oreillons et la gravité du COVID-19 chez les personnes de moins de 42 ans qui ont été vaccinées contre le ROR II. Ceci s’ajoute à d’autres associations montrant que le vaccin ROR peut être protecteur contre le COVID-19. Cela pourrait également expliquer pourquoi les enfants ont un taux de cas de COVID-19 beaucoup plus faible que les adultes, ainsi qu’un taux de mortalité beaucoup plus faible. La plupart des enfants reçoivent leur premier vaccin ROR vers l’âge de 12 à 15 mois et un second entre 4 et 6 ans. “ a expliqué l’auteur principal de l’étude, Jeffrey E. Gold.

Une étude avec 80 personnes

Pour mener cette étude, les chercheurs ils ont divisé 80 personnes en deux groupes. En premier, a réuni 50 personnes nées aux États-Unis avec des anticorps ROR contre le vaccin ROR II. Dans le second étaient les 30 personnes restantes qui n’avaient pas été vaccinées contre le RRO II mais qui avaient des anticorps ROR en raison de la rougeole, des oreillons ou de la rubéole.

Avec les données de ces groupes, Les chercheurs ont découvert que plus le niveau d’anticorps anti-oreillons du vaccin ROR est élevé, plus la gravité de l’infection à coronavirus est faiblequel que soit l’âge du patient.

D’un autre côté, Les scientifiques affirment n’avoir trouvé aucun lien entre la gravité du coronavirus ou les anticorps générés par le vaccin ROR lorsque ces anticorps ne proviennent pas du vaccin ROR II.

Complément d’enquête

“Il s’agit de la première étude immunologique à évaluer la relation entre le vaccin ROR II et COVID-19. La corrélation inverse statistiquement significative entre les oreillons et les niveaux d’anticorps COVID-19 indique qu’il existe une relation qui justifie une enquête plus approfondie.” a indiqué le co-auteur de l’étude, David J Hurley, professeur et microbiologiste moléculaire à l’Université de Géorgie, dans des déclarations recueillies par NIUS.

“Le vaccin ROR II est considéré comme un vaccin sûr avec très peu d’effets secondaires. S’il présente l’avantage ultime de prévenir l’infection au COVID-19, de prévenir sa propagation, d’en réduire la gravité, ou une combinaison de l’un de ces éléments, ce serait une intervention avec une récompense très élevée et un faible coefficient de risque “, conclut l’expert.