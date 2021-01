COVID-19 :

La pandémie de Coronavirus Elle continue de laisser des milliers et des milliers de cas et d’infections quotidiennes dans le monde. La Université Johns Hopkins notifié dans les dernières 24 heures 549 954 infections et 10199 décès à travers le monde, ce qui porte le nombre total à 85.719.090 infections et 1.854.458 décès. Clou chiffres sombres que les nouveaux vaccins COVID-19 espèrent arrêter.

Actuellement, Le vaccin de Pfizer-BioNTech est le seul vaccin fourni dans la plupart des régions du monde. Elle a été la première à demander une autorisation d’urgence pour sa distribution et son approvisionnement en raison des bons résultats de la dernière phase de ses essais cliniques. Ce vaccin est suivi de AstraZeneca et l’Université d’Oxford, qui a commencé lundi à immuniser les personnes Royaume-Uni.

Les vaccins aideront à réduire le nombre d’infections et de décès dus au COVID-19, mais aussi il y a ceux qui n’ont pas de bonnes opinions sur ces médicaments en raison de la rapidité avec laquelle ils ont été créés et approuvés. Compte tenu de la désinformation qui peut être générée par ‘fausses nouvelles’ et canulars, la Chaîne SER a créé une liste de les 24 “mensonges” les plus parlés sur le vaccin et a expliqué les raisons de l’erreur dans les informations.

1. “Les vaccins à ARN messager modifieront notre génome”

Comment le Chaîne SER, cette information est fausse. Jusqu’au moment il n’y a aucune preuve que les vaccins à ARN messager modifient notre génome puisque l’ARN n’est pas trouvé avec l’ADN, il n’est pas intégré dans l’ADN et à ce jour, aucun coronavirus n’a été trouvé dans notre génome.

2. “Les vaccins ont été fabriqués très rapidement”

Malgré la rapidité avec laquelle les vaccins ont été fabriqués, ces ont suivi les mêmes protocoles que toujours, c’est-à-dire, ont eu des études d’innocuité qui ont confirmé que le médicament est efficace et sûr. Sinon, aucun chercheur ne mettrait en danger la santé de millions de personnes. En outre, comme indiqué par Cadena SER, tous les essais de vaccins sont publics et peuvent être consultés par n’importe qui.

La rapidité avec laquelle ils ont été effectués a été la raison du nombre d’infections et de décès qui se sont produits chaque jour dans le monde. Les scientifiques et les chercheurs travaillent sans relâche depuis que les premiers cas de coronavirus ont été détectés.

3. “Ils ne sont pas en sécurité”

Comme nous l’avons mentionné précédemment, tous les vaccins passent par des phases de sécurité avant d’être approuvés. À ce jour, des millions de personnes ont déjà été vaccinées et aucun n’a développé de graves problèmes de santé.

4. “Une infirmière s’est évanouie après avoir été vaccinée”

Cette information est vraie, elle s’est produite dans un hôpital de États Unis tandis que l’utilitaire a offert une conférence de presse après sa vaccination. Mais le canular de cette nouvelle est que, certaines sources ont affirmé que la femme était décédée. Complètement faux. Quelques jours après l’événement, l’infirmière elle-même a donné une interview où elle a expliqué qu’elle souffre de syncope vasovagale, c’est-à-dire qu’elle peut s’évanouir dans diverses situations telles que la douleur, une injection d’un vaccin ou un stress émotionnel, entre autres.

5. “Le vaccin contre le COVID-19 vous rend positif au VIH”

Il y a quelques mois, le gouvernement australien a annoncé la suspension du développement de l’un de ses vaccins en raison de faux positifs du VIH (virus qui cause le SIDA) pendant la phase 1 de leurs essais. Cela s’est produit parce que les chercheurs a utilisé un fragment d’une protéine du VIH pour donner à la protéine S du coronavirus une plus grande stabilité.

Comme conséquence, Les volontaires, en plus de générer des anticorps contre le COVID-19, l’ont également fait contre le VIH. Mais ils ont généré des anticorps, à aucun moment ils n’ont souffert de la maladie, d’où les faux positifs.

Dans tous les cas, ce Cela s’est produit lors du développement de l’un des vaccins australiens qui a été interrompu parce que leurs essais ont révélé que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Connaissant ces informations, les individus devraient être plus conscients que les vaccins approuvés sont sûrs car ils ont passé tous les essais avec des résultats favorables. Sinon, ses études cliniques auraient été arrêtées, comme en Australie.

6. “Les vaccins contiennent des cellules de fœtus avortés”

Cette information est faux, les embryons ou les fœtus ne sont pas utilisés en tant que tels, ce qui entre en jeu sont des lignées cellulaires dérivées de tissus humains très spécifiques d’il y a des décenniesEn d’autres termes, des lignées cellulaires de fœtus, de cancers ou de tumeurs, entre autres, ont été utilisées. Ce type de matériaux sont fréquemment utilisés dans la recherche et ont été adaptés pour une croissance continue dans les laboratoires. Par conséquent, il est important de noter que travailler avec une lignée cellulaire n’est pas la même chose que travailler avec des cellules parentes.

7. “La variante britannique est apparue car ils ont été les premiers à être vaccinés”

Faux. La nouvelle mutation du coronavirus circulait déjà au Royaume-Uni au cours du mois de septembre. Le pays britannique a commencé la vaccination du médicament Pfizer-BioNTech le 8 décembre.

8. “S’ils nous ont donné le vaccin, nous pouvons nous passer de masque et mener une vie normale”

Non. Le vaccin nous empêche de développer des symptômes de la maladie, surtout les plus graves, mais il n’a pas été prouvé que cela nous empêche d’être infecté. Autrement dit, le médicament nous protège de la maladie, car nous ne développerons pas de symptômes, mais il ne nous empêche pas d’infecter les autres. Pour lui il est important de continuer à utiliser le masque.

En outre, il est également important de noter que les vaccins se composent de deux doses dont l’approvisionnement varie sur deux semaines. Donc, jusqu’à ce que les deux doses du vaccin aient été reçues, les personnes peuvent continuer à contracter la maladie. Nous devons également garder à l’esprit que nous ne sommes pas à l’abri du jour au lendemain, c’est un processus qui prend quelques jours.

9. “Pourquoi allons-nous nous faire vacciner si cela ne protège pas contre l’infection et si nous pouvons continuer à se propager?”

Bien que pour beaucoup, cela signifie peu, la vérité est qu’il s’agit d’une donnée très importante car, Empêcher les gens de développer des symptômes graves du COVID-19 est une très bonne nouvelle pour éviter la saturation des hôpitaux et des centres médicaux. En outre, le fait que les personnes vaccinées puissent continuer à infecter n’est qu’une hypothèse, car le problème n’a pas été étudié de manière approfondie.

10. “Les sociétés pharmaceutiques gardent les processus secrets et ne publient pas les données”

Faux. Toutes les entreprises en charge de la fabrication des vaccins ont publié toutes les données des essais cliniques. Ici vous pouvez vérifier les données: Pfizer-BioNTech et AstraZeneca-Oxford.

11. «Se faire vacciner peut causer le COVID-19»

Faux. Certaines personnes peuvent ressentir des effets secondaires de l’injection tels que fièvre, douleurs articulaires ou fatigue, mais ces symptômes sont courants avec tout autre type de vaccin. comment le vaccin peut-il être grippe.

12. “Les vaccins sont inutiles car il y a des gens qui se font vacciner et qui sont encore infectés”

Il est important que les personnes aient reçu les deux doses pour être immunisées à 95%, l’efficacité maximale offerte par le vaccin Pfizer-BioNTech. La première dose de ce médicament est efficace à 52,4% contre la maladie. 95% est atteint après la deuxième dose, mais il est important de savoir qu’il faut quelques jours pour que le corps s’immunise complètement.

13. “Si nous nous faisons vacciner, nous pouvons rester stériles”

Faux. Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve scientifique que le virus interfère avec le métabolisme hormonal ou le développement des tissus nécessaires à la reproduction.

14. “Les scientifiques utilisent beaucoup l’expression” aucune preuve “parce qu’ils n’en ont aucune idée”

Les scientifiques Ils utilisent cette expression parce qu’ils sont basés sur ce qui est connu et non sur des opinions ou des croyances.

15. “Ils veulent nous utiliser comme cobayes”

Les vaccins ont déjà passé toutes les phases de sécurité pour être approuvés et fournis chez l’homme. Lors d’essais cliniques, ils ont déjà été testés sur des animaux.

16. “Avec le vaccin, ils implantent une puce”

Actuellement l’implantation d’une puce avec le vaccin n’est pas possible.

17. “Je n’ai pas besoin de me faire vacciner car j’ai déjà passé la maladie”

Encore les données sont insuffisantes pour confirmer la durée de vie des anticorps chez les personnes qui ont déjà passé la maladie. Mais il y a déjà eu cas de réinfection, de sorte qu’une personne qui a passé le coronavirus puisse être réinfectée au fil des mois.

18. “Le vaccin contient de la luciférase”

Comme l’explique la Cadena SER, «Les luciférases sont des protéines largement utilisées dans les laboratoires car elles sont inoffensives et ont la capacité de briller dans certaines conditions. Ils permettent de mieux visualiser les réactions lors de la conduite d’expériences en laboratoire car ils sont très faciles à détecter ». Aucun des vaccins approuvés ne contient de luciférases.

19. “Il vaut mieux attendre et voir ce qui se passe”

La probabilité de contracter le COVID-19 et d’infecter d’autres personnes est plus grande que les effets indésirables après le vaccin.

20. “La 5G est la cause du coronavirus et elle s’aggravera avec le vaccin”

Dans les premiers mois de la pandémie, il a été partagé que les pays avec le plus grand nombre d’antennes 5G avaient une incidence plus élevée de coronavirus. Cette information a été démentie peu de temps après car aucune corrélation n’a été observée dans les pays asiatiques et africains.

21. “Pourquoi se vacciner contre un virus qui ne tue” que “1% des personnes infectées?”

1%, c’est beaucoup si l’on considère le nombre de personnes décédées depuis le début de la crise sanitaire: 1 854 458.

22. “Personne ne dit la” recette “des vaccins”

Faux. Toutes ces informations ont été publiées par les créateurs et par la FDA.

23. “Les vaccins sont inutiles car le virus mute”

Bien que le virus mute, ses changements ne sont pas assez importants ou importants pour que notre système immunitaire le reconnaisse comme quelque chose de différent, comme un nouveau sérotype, explique Cadena SER.

À ce jour, aucun sérotype distinct de COVID-19 n’a été identifié, mais nous devons être vigilants au cas où cela se produirait. Si la situation était comme celle-ci, les vaccins devraient être mis à jour.

24. “Si les masques et la distanciation sociale sont efficaces, pourquoi se vacciner?”

Ces mesures servent à réduire la probabilité d’infection mais, malgré cela, le virus continue d’infecter les gens. «Le but des vaccins est générer une immunité de groupe qui nous permet de revenir à la normalité, ce qui n’est pas atteint par des mesures de santé “, conclut Cadena SER.

En fin de compte, les scientifiques et les chercheurs ont travaillé jour et nuit sur un médicament efficace, et beaucoup sont même passés des jours sans voir leur famille. Vous devez faire confiance à la science qui a déjà montré qu’il peut nous sauver de nombreuses adversités.