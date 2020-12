COVID-19 :

Le vaccin Pfizer-BioNTech a été le premier médicament autorisé pour la fourniture aux citoyens du monde entier. Le premier pays dans lequel la vaccination avec cet antidote a été commencée a été Royaume-Uni, suivi de États Unis et L’Europe . Le dernier dimanche, Le 27 décembre, la campagne de vaccination a commencé dans les maisons de retraite médicalisées en Espagne, où il continuera à fournir jusqu’à ce que ce groupe à risque soit vacciné.

Malgré le 95% d’efficacité démontrée par le vaccin Pfizer-BioNTech dans ses essais cliniques et si aucun cas grave n’a été signalé depuis son approvisionnement dans le reste des pays, il y a ceux qui ne font pas confiance à la drogue en raison de la rapidité avec laquelle elle est apparue.

Ce vaccin ce n’est pas obligatoire, donc n’importe qui peut refuser l’injection. Comme l’a rapporté lundi le ministre de la Santé, Salvador Illa, Cette action sera enregistrée et partagée avec l’Union européenne, mais uniquement à des fins d’information, en aucun cas elle ne sera rendue publique.

Pour clarifier un peu plus les doutes de ceux qui ne font pas confiance au nouveau vaccin contre le coronavirus, plusieurs experts se sont entretenus avec le journal ABC pour expliquer pourquoi le vaccin Pfizer-BioNTech est sûr et pourquoi le reste des vaccins autorisés ne présente aucun danger. Ensuite, nous vous montrons le Neuf raisons pour lesquelles tout vaccin mis sur le marché est digne de confiance:

1. Approuvé par les agences de réglementation

Nous rappelons que le vaccin Pfizer-BioNTech a été approuvé en Europe par le Agence européenne des médicaments (EMA) et aux États-Unis pour le Administration des aliments et des médicaments (FDA).

Agustin Portela, responsable de l’évaluation clinique des vaccins humains à l’Agence espagnole des médicaments et des produits secondaires (AEMPS), parle de l’approbation des médicaments par les agences de régulation: «Les vaccins approuvés seront sûrs et efficaces. Il ne peut y avoir aucun doute ou suspicion: Les mêmes normes seront respectées avec le COVID-19 que pour tout autre vaccin qui figure déjà sur le calendrier de vaccination et qui nous a permis d’éliminer des maladies terribles comme la rougeole ou la rubéole ».

«Les vaccins sont les produits médicaux les plus sûrs au monde car ils vont être appliqués à de nombreuses reprises à des personnes en bonne santé, c’est pourquoi un vaccin qui n’est pas efficace et surtout sûr ne sera jamais commercialisé. Et ce ne sera pas différent avec les vaccins du COVID-19. Lorsqu’ils seront mis sur le marché, ils seront sûrs et efficaces », a-t-il déclaré à ABC Francisco Alvarez, coordinateur du comité consultatif des vaccins de l’Association espagnole de pédiatrie (AEP).

«Jamais autant de vaccins n’ont été administrés aussi rapidement. L’important est que cela se fasse sans sauter aucune étape. Grâce à un investissement plus important en ressources, les étapes sont mises en parallèle, mais rien n’est sauté », ajoute Jaime Pérez, membre de l’Association espagnole de vaccination (AEV).

2. Drogues surveillées

«Vous devez savoir que les vaccins sont probablement les médicaments les plus réglementés, contrôlés et sûrs qui existent. Si vous lisez lentement la notice de l’ibuprofène, vous seriez probablement alarmé, mais comme nous nous sentons mal, nous prenons le risque et nous le prenons. Le problème avec les vaccins préventifs est qu’ils sont administrés lorsque nous sommes en bonne santé et notre niveau de prise de risque est beaucoup plus faible », explique-t-il à ABC Ignacio López Goñi, Professeur de microbiologie à l’université de Navarre.

3. Démonstration de sécurité

Comme tous les médicaments, les vaccins COVID-19, comme les autres, subissent des tests rigoureux pour montrer qu’ils sont sûrs et efficaces.

«Tout au long du processus, les résultats sont évalués par des agents externes, qui donnent leur approbation et leur autorisation pour passer d’une phase à l’autre. Tout résultat indésirable sur la sécurité ou l’efficacité du vaccin conduit à l’arrêt des essais. De plus, avant la commercialisation, les résultats sont publiés afin que la communauté scientifique puisse les revoir », explique-t-il. Ignacio López-Goñi dans «Microbioblog».

4. Surveillance dans sa fabrication

«Il faut montrer que le processus de fabrication fonctionne toujours de la même manière, que chaque lot de vaccins est indiscernable de ceux utilisés dans l’essai clinique. En fait, cette étape est parfois plus exigeante que les tests d’efficacité eux-mêmes: tout est préalablement tabulé et noté », ajoute Agustín Portela, un expert de l’AEMPS.

5. La surveillance se poursuit après l’approbation

«Après l’approbation et la réussite des filtres exigeants qui évaluent à la fois les essais cliniques, les essais précliniques et la qualité de fabrication, une étape d’évaluation continue commence.. C’est une surveillance qui se maintient tant que le vaccin continue à être administré », explique-t-il à ABC Jaime Perez, membre de l’AEV.

«Avec tout cela, les vaccins sont les médicaments les plus sûrs qui existent. Cela implique également qu’il ne faut pas nous surprendre qu’un vaccin déjà sur le marché puisse être retiré, si un problème est détecté au cours de cette phase IV. Cela montrerait que le système de surveillance fonctionne », déclare López-Goñi.

«Au cours des cinquante prochaines années, nous surveillerons ce qui se passe avec les vaccins COVID-19. Les effets indésirables et les échecs vaccinaux, dans lesquels le médicament a cessé d’agir, seront surtout étudiés », ajoute Agustín Portela.

6. Les exigences du vaccin, les mêmes que toujours

«L’évaluation qui va être faite est exactement la même que d’habitude. Aucune étape n’est évitée qui pourrait remettre en cause la qualité du produit, son efficacité ou sa sécurité. La différence est que de nombreuses étapes ont été réalisées en parallèle, mais aucune partie du processus n’a été abandonnée », explique Agustín Portela.

«Nous travaillons avec des échantillons très importants qui nous permettent de voir la plupart des effets indésirables. Seuls les effets indésirables très rares, qui apparaissent par exemple dans un cas sur 100000, sont exclus, et ils seront détectés lors de la phase de surveillance épidémiologique », ajoute Jaime Pérez.

«Plus de risques ont été assumés dans la phase I, car parfois elle a été lancée sans résultats d’expérimentation sur les animaux. Mais avec des nuances, car il y avait déjà de l’expérience avec de nombreux vaccins testés sur des centaines de milliers de personnes. Cependant, lorsque l’approbation arrive, tous les résultats d’expérimentation habituels doivent être prêts », précise Agustín Portela.

«Si cela ne fonctionne pas, le pire qui puisse arriver est qu’un certain produit est éliminé. Mais l’avantage de l’avoir, tant pour l’entreprise que pour l’humanité, l’emporte largement sur ce risque », explique-t-il à ABC Jaime Pérez.

7. Ce qui n’est pas connu n’est pas exceptionnel

“Il semble que ce sera la première fois que cela se produira, mais aucun des vaccins autorisés aujourd’hui n’est allé sur le marché savoir combien de temps dure la protection. Pour Pour savoir dans quelle mesure la protection est étendue, la surveillance épidémiologique devient plus importante, dans laquelle les personnes vaccinées sont suivies à la recherche d’échecs vaccinaux », explique Agustín Portela.

Davantage de données sont encore nécessaires pour connaître le degré de protection des vaccins contre les personnes âgées et les problèmes associés à d’autres affections: comme la MPOC, le diabète, les maladies cardiaques ou les personnes âgées, vous devez attendre l’approbation. La seule façon de savoir ce qui se passe est de vacciner largement et de permettre à la surveillance épidémiologique de détecter les échecs dans les groupes à risque », ajoute-t-il.

“LUne priorité sont les personnes âgées, en particulier institutionnalisées, et les soignants sociaux et les toilettes. Les enfants sont les derniers à participer aux essais et seront donc les derniers à être vaccinés. Il faut garder à l’esprit qu’ils ne sont pas les transmetteurs de la maladie, comme si elle se produisait dans la grippe. Ils sont infectés par des adultes et, en général, souffrent de formes bénignes », dit-il. Francisco Alvarez, expert en vaccins au sein de l’Association espagnole de pédiatrie.

Concernant les femmes enceintes: «Sauf si vous travaillez sur un vaccin spécifique pour les femmes enceintes, les phases initiales ne les incluent généralement pas. Sur la base des données collectées, il sera précisé si chaque vaccin est recommandé ou contre-indiqué chez la femme enceinte ou allaitante. “explique Portela.

8. De courts essais détectent les effets secondaires

“Il est nécessaire de faire un suivi dans une période adéquate, mais pas si longtemps que cela nous empêche d’agir de manière agile, car de nombreuses personnes meurent du COVID-19”, dit Jaime Pérez.

«Vous devez prendre en compte quelque chose de très important. Depuis que les premiers vaccins contre la grippe ont été administrés dans les années 1950, nous avons appris comment ils induisent la réponse immunitaire et quels problèmes de sécurité ils présentent. Le calendrier de vaccination contient des vaccins contre 14 agents pathogènes et plus de 15 millions de doses sont administrées chaque année. Par conséquent, nous ne partons pas de zéro, nous avons une très grande expérience », déclare Portela.

«Aucun des 14 vaccins inscrits au calendrier n’a révélé d’effets indésirables graves des mois après leur administration. Nous pouvons nous attendre à ce que les nouveaux vaccins COVID-19 aient peu d’effets indésirables graves au-delà d’un mois plus tard.. Malgré cela, les services de pharmacovigilance des agences de régulation vont l’analyser. L’EMA coordonne un programme spécifique d’effets indésirables », explique l’expert d’ABC.

“La pharmacovigilance surveillera et prendra les mesures nécessaires: le vaccin sera retiré s’il produit des effets indésirables graves, ou les personnes ayant certaines pathologies antérieures seront exclues de la vaccination” résume Portela.

9. Mettre les communiqués de presse en contexte

«Si ce n’est pas bien expliqué, cela peut générer de la méfiance et être considéré comme un simple jeu boursier. Le fait que les premiers vaccins aient des résultats préliminaires d’une efficacité de plus de 90% est une excellente nouvelle, mais il faut savoir mettre en contexte. Il faut être très prudent, il y a encore beaucoup de données qui sont ignorées et il faut plus de temps pour les confirmer et avoir plus d’informations sur la sécurité et l’efficacité », conclut-il Ignacio López-Goñi pour ABC.