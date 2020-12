COVID-19 :

La nouvelle souche de coronavirus originaire du Royaume-Uni Elle conduit de nombreux pays à fermer leurs frontières avec le pays britannique par crainte d’une nouvelle contagion massive comme survenue dans les premiers mois de la pandémie. Pour le moment, On sait que le virus se propage rapidement, bien que la nouvelle mutation ne se soit pas révélée plus grave.

Bien que le foyer de l’infection se trouve en Grande-Bretagne, le ministère italien de la Santé a déjà confirmé un cas de la nouvelle souche à Rome. Il s’agit d’un individu qui a voyagé au Royaume-Uni avec son partenaire et est revenu il y a quelques jours. Tous deux, ainsi que leurs proches et leurs proches, sont isolés et suivent les recommandations des autorités italiennes.

Mais le cas de l’Italie ne serait pas le seul, car l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Agence européenne de contrôle des maladies (ECDC) confirmer que neuf cas ont déjà été enregistrés en Danemark, un sur Hollande et un autre dans Australie. Un cas a également été réclamé Afrique du Sud. Selon l’expert Daniel Prieto Alhambra, Professeur de pharmaco-épidémiologie à la L’Université d’Oxford, a déclaré pour RAC1: “La nouvelle souche est presque certainement déjà présente dans plusieurs pays européens.”

Craignant une contagion massive rapide, plusieurs pays ont décidé de fermer leurs frontières avec le Royaume-Uni. Ce n’est pas une liste fermée puisque peu à peu, au fur et à mesure que les décisions des autres régions se font connaître, de nouvelles fermetures se confirment.

En Europe

-Allemagne: Le pays germanique a des possibilités de voyage limitées entre l’Allemagne et le Royaume-Uni et entre l’Allemagne et l’Afrique du Sud. Seuls les vols cargo seront exclus. Les mesures exactes sur les restrictions de voyage seront probablement décrétées lundi par le ministère de la Santé.

-L’Autriche: Le gouvernement autrichien a interdit l’atterrissage de vols en provenance du Royaume-Uni. Les voyageurs arrivant de pays à risque devront maintenir une quarantaine de 10 jours qui ne pourra être interrompue qu’après cinq jours si un test négatif est présenté.

-Belgique: Le gouvernement belge a interdit les vols et les voyages en train reliant le pays au Royaume-Uni.

-Bulgarie: Le gouvernement bulgare n’autorisera pas l’entrée des étrangers en provenance du Royaume-Uni et a annulé les vols avec le pays britannique jusqu’au 31 décembre prochain. L’interdiction d’entrée concerne tous ceux qui arrivent en Bulgarie par voie terrestre, maritime ou aérienne et qui ont eu le Royaume-Uni comme point de départ.

Seuls les citoyens bulgares ou les étrangers qui peuvent prouver leur résidence dans le pays seront autorisés à passer, et dans ces cas, ils seront obligés de passer une quarantaine de dix jours.

-France: Le gouvernement français a décidé de suspendre tous les mouvements de personnes en provenance du Royaume-Uni, y compris ceux liés au transport de marchandises, par route, air, mer ou rail au moins pour 48 heures.

“Seul le transport de fret non accompagné sera autorisé. Les flux de personnes ou les transports en direction du Royaume-Uni ne sont pas affectés”, a précisé l’exécutif français à l’issue d’un Conseil Santé Défense tenu par visioconférence et présidé par le président. Emmanuel Macron.

-Irlande: Le gouvernement irlandais a imposé dimanche une interdiction de 48 heures de voyager depuis le Royaume-Uni. Les ferries qui transportent des marchandises entre les deux îles continueront à fonctionner. Le gouvernement devrait étendre ces mesures mardi prochain.

-Italie: Le Ministre des affaires étrangères, Luigi di Maio, a confirmé la fermeture des frontières avec le Royaume-Uni par un message Twitter: << En tant que gouvernement, nous avons le devoir de protéger les Italiens, pour cette raison, après en avoir informé le gouvernement britannique, nous sommes sur le point de signer l'ordre de suspension des vols avec la Grande-Bretagne. "

-Pays Bas: Le gouvernement néerlandais a choisi pour interdire immédiatement le trafic aérien de passagers avec le Royaume-Uni jusqu’au 1er janvier. L’interdiction n’inclut pas le transport de marchandises, ni la mobilité du personnel médical, et les ports, tels que Rotterdam, restent ouverts, ainsi que le transport ferroviaire, il est donc toujours possible de voyager en voiture, en train et en bateau.

-Le Portugal: Le Portugal a des vols limités du Royaume-Uni aux ressortissants portugais ou résidant légalement au Portugal, qui doivent également présenter un test négatif ou subir le test à l’arrivée à l’aéroport de destination. Les citoyens autorisés à voyager depuis le Royaume-Uni qui ne présentent pas le test seront effectués à l’aéroport même à leur arrivée sur le territoire portugais. Dans ce cas, ils doivent être isolés jusqu’à ce que le résultat du test soit connu. La durée de ces restrictions est encore inconnue.

-République tchèque, Lituanie, Suisse, Lettonie et Estonie Ils ont également renforcé leurs mesures contre les vols en provenance du Royaume-Uni.

Hors d’Europe

-Iran: Les vols entre l’Iran et le Royaume-Uni seront suspendus pendant deux semaines, tel que rapporté par l’agence de presse IRNA.

-Israël: Israël a annoncé dimanche qu’il interdisait aux ressortissants étrangers du Royaume-Uni, du Danemark et de l’Afrique du Sud d’entrer sur son territoire.

Les autorités israéliennes ont également annoncé des mesures pour les Israéliens de retour de ces pays. Ils seront confinés dans des hôtels gérés par l’armée qui serviront de centres de quarantaine, bien que la durée de l’isolement n’ait pas été précisée.

-Arabie Saoudite: Un pas de plus, la suspension de tous les vols internationaux en plus d’interdire l’entrée par les “ports terrestres et maritimes”, rapporte l’agence officielle SPA, citant le ministère de l’Intérieur.

-Koweit: Le gouvernement du Koweït a interdit l’arrivée de vols en provenance du Royaume-Uni.

-Dinde: Le gouvernement turc a temporairement suspendu l’arrivée de vols en provenance du Royaume-Uni, des Pays-Bas, du Danemark et de l’Afrique du Sud, pays dans lesquels des cas de la nouvelle souche du coronavirus ont été confirmés.

-Pérou: Le pays sud-américain a signalé l’annulation de vols en provenance du Royaume-Uni jusqu’à nouvel ordre “à titre préventif”.

-Canada: Au cours des prochains vols en provenance du Royaume-Uni ont été annulés, selon le premier ministre du pays, Justin Trudeau. La mesure est en vigueur à partir de ce lundi. Les vols commerciaux et privés sont interdits.

-La Colombie: Un autre pays qui ferme ses portes avec les îles britanniques. “Les vols de Colombie vers le Royaume-Uni ou du Royaume-Uni vers la Colombie sont suspendus”, a déclaré le président Iván Duque. Quiconque est revenu du pays après le 12 décembre doit être mis en quarantaine pendant 14 jours.

-Argentine: A partir de ce lundi, les vols avec le Royaume-Uni sont suspendus. De plus, quiconque arrive des îles aujourd’hui doit être mis en quarantaine pendant une semaine.

-Chili: En plus d’annuler les vols en provenance du Royaume-Uni, il interdit également l’entrée des étrangers qui ont séjourné dans ce pays au cours des 14 derniers jours.

Réunion de la Commission européenne

Compte tenu de la gravité de la situation, La Commission européenne a convoqué une réunion d’urgence ce lundi matin pour analyser la situation et la suspension des vols vers le Royaume-Uni, après que plusieurs pays aient exigé une réponse coordonnée au niveau européen.

Fermer l’Eurotunnel

Il Eurotunnel chemin de fer entre le Royaume-Uni et la France Il a également fermé pour empêcher la propagation de la nouvelle souche. Grâce à son compte Twitter officiel, Eurotunnel La navette a annoncé dimanche que son dernier convoi à destination de la France partirait à 21h34. À partir de 23h00 le dimanche 20 décembre, il sera fermé.