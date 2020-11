COVID-19 :

Noël approche Oui le coronavirus met en danger l’une des parties les plus attendues par la population mondiale tout au long de l’année. Plus précisément, dans Espagne, Décembre est une date très importante car les premiers achats de Noël commencent et les villes commencent à s’illuminer avec les lumières incroyables qui sont surpassées chaque année.

Mais, cette fois, tu dois comprendre ça nous ne sommes pas confrontés à une situation normale. Pour lui, nous devons garder nos distances pour nous protéger et protéger nos familles à des dates aussi spéciales où, malgré les restrictions sur le nombre de personnes pouvant se rencontrer, nous verrons nos proches.

Évitez les foules

Les autorités espagnoles ont averti que il faut faire attention à ces dates pour éviter, dans la mesure du possible, les foules aussi bien sur les grandes surfaces que dans les rues, à l’occasion du shopping et de la présentation des lumières de Noël.

Malgré les avertissements et la situation pandémique dans laquelle nous nous trouvons, la population espagnole est descendue dans la rue sans craindre le coronavirus. Samedi après-midi, les villes de Madrid et de Malaga emplissaient ses rues de milliers et de milliers de piétons qui se promenaient dans les rues principales des villes.

Madrid remplit ses routes principales

Dans Madrid, des domaines tels que Puerta de Sol, Paseo del Prado, Preciados ou Castellana ils étaient comblés d’un moment à l’autre quel que soit le nombre de citoyens réunis. Certains utilisateurs ont dénoncé cet acte non civique via les réseaux sociaux par certaines personnes de Madrid.

Malaga agglomère également ses rues

Dans Malaga pratiquement la même chose s’est produite dans la capitale espagnole. L’éclairage du Rue Larios C’est l’un des plus fascinants assemblés en Espagne, par conséquent, De nombreux habitants de Malaga n’ont pas voulu manquer, un an de plus, l’œuvre d’art qui représente Noël dans la ville du sud.

En raison de ces agglomérations, les utilisateurs de Twitter ont créé le hashtag #ThirdWave, où ils dénoncent le photos et vidéos publiées le samedi et où ils regrettent que grâce à ces actes, l’Espagne tombe dans une troisième vague de coronavirus qui augmentera le nombre d’infections et de décès dans le pays, qui offre actuellement 1,62 million de cas et 44 668 décès.