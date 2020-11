COVID-19 :

le avances du coronavirus en Espagne et a déjà quitté plus de 1,45 million de cas et 40769 décès depuis le début de la crise sanitaire dans notre pays. La deuxième vague de la maladie revient pour laisser des données déchirantes et certaines communautés autonomes demandent un confinement à domicile pour mettre fin aux infections et aux décès.

Concernant le nombre de décédé par coronavirus dans cette deuxième vague, depuis le mois de juillet, le ministère de la Santé propose le chiffre de 11000 décès avec un diagnostic confirmé de COVID-19tandis que ce dernier rapport du système de surveillance de la mortalité (MoMo) de l’Institut de santé Carlos III a daté un décès excédentaire en Espagne du 20 juillet au 11 novembre 19346, c’est-à-dire, 8 000 décès de plus que ceux signalés par le ministère de la Santé.

Décès d’autres causes

Pendant cette période, ils ont également enregistré décès d’autres causes, pas seulement à cause du coronavirus. Ceci est dû au fait les individus ne consultent pas moins le médecin, ce qui rend les hôpitaux plus saturés.

Les autorités n’expliquent pas ces données et les experts rapportent que cette année, il y a plus de décès dus aux crises cardiaques et au cancer, puisque les traitements dus au COVID-19 ne sont pas adéquats. De plus, ils rapportent que il y a un retard dans le diagnostic des patients cancéreux.

Les crises cardiaques doublent

Àngel Cequier, membre de la Service de cardiologie de l’hôpital universitaire de Bellvitge et président de la Société espagnole de cardiologie, a parlé dans le programme ‘Aujourd’hui pour aujourd’hui’ de la Chaîne SER et a expliqué: «Les décès dus aux crises cardiaques ont doublé au cours de la première vague. Nous ne disposons pas encore des données pour cette deuxième période car nous avons documenté les données de la première vague environ deux mois après qu’elles se sont produites. ”

“Nous avons le sentiment que le nombre de décès par crise cardiaque n’a pas empiré en raison des recommandations faites suite aux résultats de la première vague, qui étaient vraiment dramatiques “, a ajouté.

Difficulté à coder les décès

Déphasage 8.000 morts entre le décompte du gouvernement et les chiffres du MoMo: “Dans notre pays il y a un problème et c’est que la codification des causes de décès n’est pas simple et que jusqu’à ce que des mois passent, vous ne pouvez pas savoir exactement “, il a dit.

“Il faut garder à l’esprit que chez un patient décédé, il n’est parfois pas facile de différencier si le décès a été exclusivement attribué au COVID-19 ou est une conséquence du fait que le COVID-19 a des pathologies déstabilisées que les patients avaient. Ces patients peuvent mourir de maladies cardiovasculaires ou pulmonaires, même si le mécanisme déterminant a été le COVID-19 », a signalé.

À propos du possible séquelles que le coronavirus peut laisser, l’expert a expliqué: «Un pourcentage important de patients, un tiers, ont des données qui indiquent une inflammation du cœur, non pas à cause du virus, mais à cause de toute la tempête inflammatoire qui se produit en relation avec COVID-19. Cela donne l’impression que cette inflammation est en train de disparaître, mais nous ne disposons pas encore de données de suivi à moyen-long terme pour savoir s’il existe des séquelles importantes “, a conclu pour Cadena SER.