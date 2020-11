COVID-19 :

La maladie du coronavirus progresse dans le monde et est déjà parti plus de 58,6 millions d’infections Oui plus d’un million de morts. L’infection pandémique continue d’accumuler des données mortelles au quotidien et certains experts parlent déjà d’un troisième vague de coronavirus. De nombreuses personnes ont été en mesure de se remettre complètement de la maladie, tandis que d’autres continuent à présenter des symptômes pendant une longue période, ce qui est désormais appelé COVID persistant.

UNE étude preparé par Société espagnole des médecins généralistes et de famille (SEMG) et le groupe ACTES longs COVID Note que une personne atteinte de COVID persistant pourrait atteindre 200 symptômes de la maladie. Autrement dit, une personne qui a passé le COVID-19, à de nombreuses reprises sans avoir besoin d’être hospitalisée, pourrait développer jusqu’à 200 symptômes de la maladie une fois l’infection terminée.

COVID persistant

Pour mener à bien ce travail, la SEMG et le Collectif Madrid Persistent COVID ont mené une enquête auprès d’un total de 2120 Espagnols pendant trois mois, entre lui 13 juillet et 14 octobre. Des participants, 1834 avaient vaincu le coronavirus et maintenu les symptômes du COVID dit persistant ou de longue durée.

Les patients interrogés avaient âgés de 36 à 50 ans et provenait des communautés autonomes de Madrid (35%) et Catalogne (30%), étant les communautés qui ont enregistré le plus grand nombre de cas pendant toute la pandémie. Pendant le scrutin, Les experts ont analysé en moyenne 36 symptômes par personne, atteignant un total de 200 conditions persistantes au fil du temps.

Les 20 symptômes les plus courants

Selon cette étude, les 20 symptômes les plus persistants, en fonction de leur apparence chez les patients interrogés sont:

Fatigue / asthénieMalaise général Maux de tête Mauvaise humeur Douleurs musculaires Essoufflement (dyspnée) Douleurs articulaires Mauvaise concentration / déficit d’attention DorsalgiePression thoraciqueAnxiété, fièvre, toux, pertes de mémoireDouleur au cou, cervicaleDiarrhée Douleur thoracique Palpitations ÉtourdissementsPicotements dans les extrémités

D’autre part, l’étude souligne 20 symptômes les plus invalidants selon sa persistance chez les intimés:

Fatigue / asthénieMalaise général Maux de tête Douleurs musculaires (myalgies) Faible humeur Douleurs articulaires (astralgie et polyaltrargies) Essoufflement (dyspnée) Pression thoracique DorsalgieManque de concentrationDouleur thoracique Douleur cervicale Problèmes de mémoire AnxiétéBrûlure ou douleur sternaleÉtourdissements Picotements dans les extrémités (paresthésie) Diarrhée TouxAnosmie (perte d’odeur)

Finalement, Telecinco s’est entretenu avec le SEMG, qui a fourni la liste complète des 200 symptômes les plus persistants du coronavirus dans le corps humain.