COVID-19 :

Il coronavirus continue imparable partout dans le monde et maintenant, une nouvelle souche menace l’Europe. Selon le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, “Semble se propager plus facilement”, pour lui, le gouvernement britannique a décidé d’agir rapidement pour éviter des situations comme celles vécues au début de la crise sanitaire.

Cette nouvelle souche, selon des preuves scientifiques, accélère la transmission du virus de 70%. Après avoir entendu cette nouvelle, L’Autriche, les Pays-Bas, l’Italie et la Belgique ont fermé leurs communications avec le Royaume-Uni, tandis que Espagne, Allemagne, Irlande ou France ils pourraient être ajoutés dans les prochaines heures.

Registre des infections au Royaume-Uni

C’est arrivé le même jour que Le Royaume-Uni a atteint son nombre record d’infections par COVID-19: près de 36000 nouveaux positifs en une seule journée et 326 décédés. Les nouvelles données portent les totaux à 2 040 147 infections et 67 401 décès.

Demain c’est lundi, le pays britannique sera à deux semaines du début de la campagne de vaccination médicamenteuse Pfizer-BioNTech et, avant l’apparition de la nouvelle souche, de nombreuses personnes craignent que ce médicament n’agisse pas contre la nouvelle mutation du virus.

Plus grande transmission mais gravité égale

Pour rassurer la population, Ewan Birney, directeur général adjoint de Laboratoire européen de biologie moléculaire et co-directeur de son Institut européen de bioinformatique à Cambridge, a donné quelques lignes directrices pour considérer que, Malgré une transmission plus rapide, la nouvelle souche n’a montré aucun signe d’être plus nocive.

«Si la nouvelle variante devait avoir un impact sur la gravité de la maladie, nous l’aurions déjà vu. La proportion de personnes hospitalisées en raison du nombre d’infections aurait monté en flèche ou aurait chuté de façon spectaculaire. Ni l’un ni l’autre ne s’est produit, donc on peut en conclure que l’impact sur le nombre de cas graves est probablement modeste: légèrement supérieur ou inférieur à ce qui a été observé », a déclaré l’expert dans les déclarations recueillies par elDiario.es.

Selon l’expert, les vaccins devraient continuer à fonctionner face au nouveau type de coronavirus: “Il y a des raisons de penser que les vaccins fonctionneront également contre cette nouvelle souche, même si cela doit évidemment être soigneusement analysé”, prévient Ewan Birney.

Cas en dehors du Royaume-Uni

À partir de Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Agence européenne de contrôle des maladies (ECDC) Ils n’excluent pas que la nouvelle souche circule déjà à l’extérieur du pays, il a donc demandé aux pays européens de resserrer leurs contrôles: “Dans toute l’Europe, où la transmission est élevée et répandue, les pays doivent renforcer leurs procédures de contrôle et de prévention”, a déclaré une porte-parole de l’OMS Europe à la ..

Selon l’OMS et l’ECDC Des cas de la nouvelle souche, dénommée «VUI 202012/01», ont déjà été signalés au Danemark (9 cas), aux Pays-Bas (1) et en Australie (1). “La plupart des pays de l’Union européenne séquencent le virus à un taux bien inférieur à celui du Royaume-Uni, de sorte qu’une circulation en dehors du Royaume-Uni ne peut être exclue”, a noté l’ECDC.

Problèmes dans les méthodes de diagnostic

Concernant les tests de détection de la maladie, l’OMS indique pour l’.: “La nouvelle souche pourrait affecter l’efficacité de certaines méthodes de diagnostic, selon des informations préliminaires.”