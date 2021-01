COVID-19 :

La vaccin Pfizer-BioNTech se compose de deux doses dans votre traitement qui, actuellement, est fourni avec une différence de deux semaines, c’est-à-dire de 14 jours. Tant qu’une personne n’a pas été injectée avec les deux doses, elle ne peut pas être considérée comme immunisée, elle pourrait donc continuer à être infectée par le COVID-19. Avec la première dose, un individu serait immunisé à 52,4% et ce ne serait qu’après la fin du traitement lorsqu’il était immunisé à 95%.

La rapidité d’administration des doses n’a pas pénétré correctement dans l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a recommandé aujourd’hui que les traitements soient administrés à 21-28 jours d’intervalle. De même, le président de la Groupe consultatif stratégique d’experts en vaccination (SAGE) de l’OMS, Alejandro Cravioto, a rapporté ce lundi lors d’une conférence de presse: “Il est conseillé d’administrer les deux doses du vaccin développé par Pfizer et BioNTech.”

“Pour l’instant, il y a un manque de données sur l’efficacité et la sécurité d’une dose unique. Le SAGE conseille également de ne l’administrer que dans les endroits où l’anaphylaxie peut être traitée” (réaction allergique sévère pouvant mettre en danger la vie d’un être humain), a déclaré l’expert.

Pénurie de vaccins

“Nous recommandons que, dans ces circonstances exceptionnelles (infections et décès), les pays retardent la deuxième dose de quelques semaines afin de maximiser le nombre de personnes qui bénéficient du vaccin”, Cravioto a souligné le manque de doses pour les citoyens.

Retarder les doses, un risque pour la santé publique

Compte tenu de la recommandation de modifier les délais de délivrance de la deuxième dose, le Administration américaine des produits alimentaires et des médicaments (FDA) a averti: “Changer les doses de vaccins disponibles contre le COVID-19 peut mettre la santé publique en danger.”

Modifier les jours de délivrance des doses signifierait que les personnes vaccinées avec la première injection prendraient plus de temps à se faire vacciner, puisque le processus prend quelques jours et, tant que les deux doses n’ont pas été injectées, la vaccination n’est pas efficace à 95%.

“La recommandation actuelle est d’administrer la deuxième dose dans un délai entre 21 et 28 jours. Nous avons besoin de données claires et pour l’instant il y a peu de données qui peuvent permettre une recommandation différente”, le secrétaire du SAGE a expliqué, Joachim Hombach.

Ils déconseillent de vacciner les femmes enceintes

Les experts ne recommandent pas le vaccin aux femmes enceintes ou ayant récemment accouché jusqu’à ce qu’il y ait plus de données sur les effets du vaccin. Ça oui, Des exceptions pourraient être faites, par exemple dans les cas où la femme enceinte est en bonne santé et exposée au coronavirus.

Ni à ceux qui ont surmonté la maladie ni aux voyageurs

L’OMS suggère également que les personnes qui ont déjà surmonté le COVID-19 retardent leur vaccination pour permettre à d’autres personnes de se faire vacciner.. La raison en serait que, selon les preuves scientifiques, une personne qui a contracté la maladie ne peut la refaire que six mois plus tard.

“Pour l’instant, à une époque où les doses sont très limitées, nous ne recommandons pas de vacciner les voyageurs internationaux, sauf s’ils font partie d’un groupe à haut risque”Ajouta Cravioto.

“Une course pour sauver des vies”

Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est également intervenu lors de la première conférence de 2021 de l’organe des Nations Unies et a prévenu: Vacances de Noël et du Nouvel An, dans lequel plus de personnes ont eu des réunions sociales à la maison, ils pourraient avoir des conséquences sous la forme d’une augmentation des infections mondiales. Nous restons dans une course pour prévenir les infections, réduire le nombre de cas, protéger les systèmes de santé et sauver des vies », a conclu Ghebreyesus.