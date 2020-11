COVID-19 :

L’ancien directeur de l’action sanitaire en situation de crise de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Daniel López Acuña, a parlé pour le programme ‘La fenêtre des Asturies’, de la “Chaîne SER”, où vous avez averti: “La position du ministère de la Santé sur la détention à domicile est une erreur”, a déclaré l’expert en référence à la refus du gouvernement d’accepter la détention dans les communautés les plus touchées.

La situation de coronavirus en Espagne Cela empire parfois et dans certaines régions, les données sur les infections et les décès sont particulièrement préoccupantes. C’est le cas du Communauté autonome des Asturies, que malgré avoir maintenu de bonnes données tout au long de la crise sanitaire, a été ces dernières semaines lorsque le nombre d’infections, de décès et d’hospitalisations a augmenté plus que d’habitude, qui a conduit le gouvernement régional à demander un confinement à domicile.

Modification de l’arrêté royal 926/2020

Mais, Cette demande a été rejetée par le ministère de la Santé. Ceci est dû au fait le gouvernement n’a pas pu instaurer un nouveau confinement à domicile comme celui connu au cours des mois de mars, avril, mai et juin, car cette mesure exigerait une restructuration de la loi. Plus précisément, la détention à domicile nécessiterait une prorogation du décret actuel de l’état d’alarme, décret royal 926/2020, du 25 octobre, par lequel le état d’alarme pour contenir la propagation des infections causées par le SRAS-CoV-2.

C’est-à-dire, le règlement approuvé par le gouvernement en octobre dernier ne prévoit pas cette restriction de domicilePar conséquent, pour qu’un nouveau placement à domicile puisse être décrété à la fois en Espagne et dans l’une de ses régions, L’exécutif devrait mettre à jour le décret d’état d’alarme en vigueur qui établit l’état d’alarme jusqu’au 9 mai prochain.

Confinement à domicile

Le confinement à domicile implique le restriction d’un droit fondamental, comme c’est dans ce cas celui du mobilité à travers le territoire espagnol. Pour lui, C’est la dernière option que l’exécutif considère. Dans les jours à venir De nouvelles mesures seront étudiées pour les Communautés les plus touchées sans avoir à recourir à cette mesure très stricte. Si la situation en Espagne ne s’améliore pas, seul le gouvernement aurait le dernier mot et serait le seul capable de décider d’un nouvel internement comme celui de mars.

Acuña n’est pas d’accord

En ce sens, López Acuña déclare: «La position du ministère de la Santé sur la détention à domicile est une erreur. Il n’y a pas de temps pour attendre deux ou trois semaines. Il est regrettable que le Conseil interterritorial n’ait pas traité de cette question. Il y a plusieurs communautés autonomes qui l’ont soulevé, parmi elles, Asturies. Le conseil plénier et le ministère ont pris la route de l’attente de voir si les mesures prises ont l’effet escompté. Cependant, face à une pression sanitaire très très concrète dans des régions autonomes comme les Asturies, nous sommes dans une situation dans laquelle nous ne devons pas attendre. Nous devons intervenir rapidement et j’espère qu’à un moment donné, cela sera réexaminé “, a déclaré l’expert pour «La fenêtre des Asturies».

Auto-confinement dans les Asturies

<< La Principauté a très bien réussi à instaurer des restrictions supplémentaires et à appeler à l'auto-confinement en l'absence d'un parapluie légal. Nous devons faire notre part et réduire les interactions grégaires et avec cela arrêter l’évolution de la transmission, de la maladie et de la pression sanitaire », a ajouté l’épidémiologiste qui depuis ce vendredi Il fait partie du comité d’experts qui conseille le gouvernement asturien.

«Nous devons encourager l’idée que vous devez faire ce qui est essentiel: il suffit de passer à autre chose pour ce qui est fondamental et essentiel. La libéralisation des restrictions commerciales comme dans la première phase n’est pas très différente de ce qui se passe dans la détention à domicile », prévient-il.

“Il y a une réceptivité au point de vue des scientifiques indépendants, une volonté d’écouter et d’agir en fonction de considérations épidémiologiques et une volonté du Gouvernement de la Principauté d’anticiper les faits, d’être énergique dans les mesures et qui permet d’avoir une délibération créative », a-t-il déclaré.

“Les formules magiques n’existent pas et la question fondamentale est que les recommandations et les restrictions doivent être accompagnées des parapluies juridiques nécessaires. Pour ça il sera nécessaire de revoir l’état de l’alarme et d’ajouter des restrictions à la mobilité et la circulation des personnes afin de rendre le confinement à domicile viable “, a conclu l’épidémiologiste de la «Chaîne SER».