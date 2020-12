COVID-19 :

Le Royaume-Uni a lancé le processus de vaccination après avoir approuvé la semaine dernière le Vaccin Pfizer-BioNTech pour son approvisionnement chez l’homme. Margaret Keenan a été le premier citoyen à subir le médicament ce mardi: “Je me sens très privilégié d’être la première personne vaccinée contre le COVID-19”, il a dit.

Ton meilleur cadeau d’anniversaire

Notre protagoniste d’aujourd’hui est né en Enniskillen, dans Irlande du Nord, et vit dans Coventry, au nord-ouest de Londres. Il aura 91 ans la semaine prochaine et ceci a été son cadeau attendu: «C’est le meilleur cadeau d’anniversaire que je puisse souhaiter car cela signifie que je peux enfin avoir hâte de passer du temps avec ma famille et mes amis pendant la nouvelle année après avoir été seul pendant la majeure partie de l’année.Souligne Margaret avec enthousiasme.

Mme Keenan est arrivée vers 6 h 31 du matin pour recevoir le médicament qui lui a sauvé la vie. “Comme je l’ai déjà dit, en ce moment je ne sais pas ce que je ressens, c’est tellement étrange et tellement merveilleux, vraiment”a ajouté le protagoniste.

Étant donné que le médicament se compose de deux doses, Margaret devra se reposer et venir dans trois semaines pour la deuxième injection, Pour ce que vous pouvez passer une nouvelle année paisible avec votre famille. La La vaccination complète du processus est prévue pour la première semaine de janvier.

May Parsons, la première infirmière à administrer le vaccin

L’infirmière Mai Parsons a été en charge de la vaccination de Margaret et est très enthousiaste à ce sujet: “C’est pour une bonne cause, donc je suis très heureux de l’avoir fait. C’est un grand honneur d’être le premier dans le pays à livrer le vaccin à un patient. . Je suis heureux de faire partie de cette journée historique. Il semble maintenant qu’il y ait de la lumière au bout du tunnel », a déclaré le service public.

Ordre de vaccination

Le gouvernement britannique a acheté un total de 40 millions de doses du vaccin Pfizer avec lequel vous pouvez vacciner 20 millions de personnes, puisque le traitement se compose de deux doses par individu. Actuellement, Le Royaume-Uni a 800000 doses physiques, Ce qui signifie que 400 000 personnes seront vaccinées dans un premier temps.

Dans cette première période, les vaccins seront utilisés pour le personnel et les résidents des foyers de soins, les travailleurs de première ligne du (NHS National Health Service) et les personnes âgées de 80 ans et plus.

1. Premièrement le les personnes admises en maison de retraite et leurs aidants.

2. Toutes les personnes âgées de 80 ans et plus, ainsi que les travailleurs sociaux et de santé de première ligne.

3. Toutes les personnes 75 ans ou plus.

Quatre. Toutes les personnes de 70 ans et plus et celles extrêmement vulnérables à la maladie.

5. Toutes les personnes âgées de 65 ans ou plus.

6. Toutes les personnes âgées de 16 à 64 ans ayant des problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un risque accru de maladie grave et de mortalité.

sept. Toutes les personnes 60 ans ou plus.

8. Toutes les personnes 55 ans ou plus.

9. Tous les habitants de 50 ans ou plus.