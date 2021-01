COVID-19 :

Le prestigieux virologue Margarita del Val a donné une nouvelle interview il y a quelques jours pour le programme ‘Miroir public’ de Antenne 3 où il a de nouveau parlé de la situation épidémiologique dans laquelle se trouve le monde face à la pandémie actuelle de coronavirus. Entre autres problèmes, Del Val a parlé du vaccin, un médicament qu’il ne croit pas capable d’éradiquer la maladie.

“Ici, en Europe et dans le monde occidental, il n’est plus possible d’éradiquer le coronavirus. S’il existait un vaccin qui empêcherait à 100% d’infecter les personnes touchées, alors le virus pourrait être éradiqué”, a assuré l’expert de Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC).

Maintenir les mesures de sécurité

Il a été démontré que les vaccins actuels ont la capacité d’empêcher les gens de développer la maladie, mais on ne sait pas encore si ces médicaments empêchent les individus d’être des transmetteurs: “Nous devrons continuer à respecter les mesures et nous couvrir d’un masque, avoir une bonne hygiène et tout ce que nous avons fait depuis le début de la pandémie”, il a souligné.

La souche britannique

Sur la nouvelle souche détectée au Royaume-Uni il y a quelques semaines: «Il est curieux que cette affaire soit imposée à d’autres de manière durable et à un moment où l’incidence est très élevée », a-t-il ajouté.

Del Val assure qu’il y a plus d’une mutation du coronavirus en circulation: «La souche britannique est en concurrence très efficace avec les autres qui circulent. Soit c’est une variante qui se transmet mieux, soit elle provient d’un foyer ou de plusieurs foyers qui ont été très nombreux “.

Des mesures plus sévères

«Pour le moment, il est nécessaire d’adopter des mesures plus strictes pour restreindre la mobilité et les contacts au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe Par prudence. Les tests PCR devraient être intensifiés dans les régions avec le plus grand afflux de citoyens britanniques ou en provenance du pays », a conclu Margarita del Val pour« Espejo Público ».