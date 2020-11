COVID-19 :

La pandémie de Coronavirus progresse partout dans le monde et les restrictions recommencent à se resserrer, après les avoir relaxés pendant les mois d’été. Comme cela s’est produit à plusieurs reprises, des groupes de scientifiques ont déjà écrit différentes lettres à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin qu’ils reconnaissent le transmission de coronavirus aéroporté et faire un recommandation sur les mesures les plus efficaces pour freiner le COVID-19.

Dans ce sens, Maria Neira, Directeur de Santé publique de l’OMS, a accordé une entrevue pour Antenne 3 où il a commenté son point de vue sur la meilleures mesures pour lutter contre la maladie.

Ventilation naturelle et renouvellement de l’air

«Les recommandations que nous formulons sont tout à fait conformes à la lettre de l’OMS. Surtout, la ventilation naturelle et le renouvellement de l’air sont importants, évitant les endroits fermés et encombrés. C’est un virus respiratoire et la transmission est respiratoire dans de petits endroits “, dit l’expert.

Système de pistage

Sur les restrictions les plus efficaces pour arrêter le coronavirus: «Cela dépend de la situation épidémiologique, donc vous devez toujours faire une évaluation et avoir la capacité de contrôler si les mesures donnent les résultats escomptés. De plus système de soins primaires très bien défini, avec des fonctions et des tâches très bien définies, et surtout système de pistage, cela doit être interprété et utilisé pour adapter ces mesures », a-t-il expliqué.

“Il n’y a pas de recette spécifique, mais une évaluation des risques et jouer avec les mesures que nous avons qui se sont avérées efficaces.. Outre le hygiène, il faut que évitez les endroits bondés, fermés et avec un contrat très restreint “, a ajouté pour Antena 3.

Contagions en Europe

Augmentation des cas en Europe: «Le virus a trouvé un moyen de se transmettre très facilement. Nous ne sommes pas dans toutes les régions du monde dans la même situation, mais en effet en Europe, il y a une intensité dans la transmission et il faut être vigilant face à la mortalité causée par ce virus compte tenu du fait que nous avons maintenant fait de grands progrès dans le traitement des cas, dans la protection des professionnels et dans la gestion du suivi », a-t-il commenté.

«Il est important que les mesures mises en place ne soient pas toujours plus que cela, mais plutôt de voir celles qui fonctionnent le mieux et d’essayer de les rendre les plus chirurgicales possibles. Si nous pouvons éviter d’amputer la main, cicatriser la plaie du doigt est bien mieux que d’atteindre une mesure aussi radicale “, a ajouté.

Stratégie de l’OMS pour mettre fin au COVID-19

“L’idéal dans un virus de ce type serait la suppression et l’élimination complète du virus. Ce n’est pas toujours possible, pas dans toutes les sociétés, pas dans tous les environnements et il reste encore de nombreuses questions auxquelles nous devons répondre », a expliqué l’expert.

“Nos enfants vivront moins”

Il y a quelques années, le directeur de la santé publique de l’OMS écrivait: “Nos enfants vivront moins que nous”. Demandé par Matías Prats Sur cette question, l’expert a noté: “Je l’ai dit il y a plusieurs années à propos de certains facteurs de risque, tels que l’obésité et les maladies non transmissibles”, c’est fini.