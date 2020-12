COVID-19 :

La vaccin contre le coronavirus se rapproche de plus en plus C’est une question de semaines avant le début de la vaccination de masse en Espagne pour faire face à la maladie. Le Royaume-Uni a été le premier pays à autoriser un médicament contre la maladie, dans ce cas, le Pfizer-BioNtech, et commencera le processus de vaccination à partir de la semaine prochaine.

C’est à cause de ça le reste des pays européens attendent que la même chose se produise et les systèmes de santé se préparent déjà au processus, bien que d’Espagne, le début de la vaccination devrait être désastreux en raison du manque de ressources et de personnel.

“Il est essentiel que les soins primaires et le personnel infirmier soient renforcés, car nous traînons un déficit chronique depuis des années”, a déclaré Maria Jose Garcia, porte-parole de la Syndicat des infirmières (Satse), pour la Chaîne SER.

Processus de vaccination

Le Ministre de la Santé, Salvador Illa, a annoncé il y a quelques jours le plan de vaccination qui aura lieu dans notre pays et a montré une pleine confiance dans le système de santé publique espagnol: “Le système est robuste. Il est habitué à vacciner 10 millions de personnes contre la grippe et cette année nous en avons vacciné 14 millions en huit semaines. La logistique habituelle de distribution signifie que nous pouvons nous assurer que ces problèmes sont résolus.”, a-t-il assuré.

Mais malgré les paroles d’Illa, il y a ceux qui pensent que ce processus ne sera pas si facile: «Nous n’avons jamais vacciné autant de millions de personnes en une période relativement courte. Si nous voulons vacciner 70% de la population, il y a près de 30 millions de vaccinations et avec le fardeau des soins primaires, un très gros rappel est nécessaire. Sinon , Je ne vois pas que ce sera possible “, explique pour Cadena SER José Ramón Arribas, Chef des maladies infectieuses de la Hôpital La Paz-Carlos III.

«Le système de santé est très habitué à développer des plans de vaccination, même s’il est vrai que ce n’est pas une vaccination normale. Il se concentrera sur la vaccination et d’autres activités seront arrêtées, car les professionnels qui existent sont ce qu’ils sont et c’est clair cela ne suffit pas “fait-il remarquer.

D’autres activités devront être sacrifiées

«Ce sera possible, mais au risque de sacrifier d’autres activités. C’est une question de priorités vu le manque de ressources. C’est une question des faiblesses du système de santé que la pandémie a mis à nu. La solution est d’augmenter le nombre d’agents de santé », prévient-il.

Javier Huerta, spécialiste en médecine familiale et communautaire de l’Association des Médecins et diplômés supérieurs de Madrid (Amyts), Il a également parlé du processus de vaccination avec Cadena SER: “Avec les ressources dont nous disposons actuellement, je doute fort qu’il puisse être développé. Nous n’avons aucune information sur la manière dont cela sera réalisé. Le plan ne nous a même pas été communiqué, et cela ressemble plus à un souhait qu’à un plan“, Explique.

Il paraît que Les soins primaires sont un sac à dos et vous pouvez obtenir tout ce dont vous avez besoin car nous pouvons tout gérer, même si nous disons depuis des mois que nous sommes complètement débordé et on ne peut rien ranger d’autre “, Huerta dénonce.

“Il est essentiel de tenir un registre complet avec accès aux antécédents médicaux et à la vigilance afin que les deux doses soient remplies dans les délais appropriés et que les éventuels effets indésirables que les vaccins peuvent générer soient enregistrés », explique María José García.

«Je suis beaucoup plus préoccupé par l’approvisionnement en vaccins en raison de la garantie de la chaîne du froid. Cela a une particularité et c’est qu’il faudra incorporer de nouveaux conteneurs qui permettent -80 degrés pour son entretien et son transfert », ajoute-t-il.

Attention à Noël

«Si après Noël il y a une troisième vague et que les hôpitaux s’effondrent à nouveau et que l’école primaire doit se consacrer au diagnostic des cas et des contacts, le processus de vaccination pourrait être compromis»informe le Dr Arribas.

“Si en janvier il y a un retour des infections et un effondrement de la santé affecteraient sans aucun doute la campagne de vaccination », Javier Huerta est d’accord.

“Nous avons l’opportunité que ce Noël sera le dernier mal, donc je pense que tout le monde doit être conscient de l’importance de se consacrer à la prévention et non à la guérison. Donner des vaccins et ne pas avoir de patients en USI”, conclut Arribas pour la Chaîne SER.