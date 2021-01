COVID-19 :

La La communauté de Madrid a ajouté six nouvelles zones de santé de base et cinq communes à la liste des zones à mobilité réduite. Ces nouveaux emplacements doivent répondre à un confinement du périmètre du lundi prochain 18 janvier au 1er février prochain à 00h00.

La décision a été prise parce que 25% des cas d’infections à coronavirus dans la région sont concentrés dans ces lieux. La semaine dernière, 24 794 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés, ce qui a porté l’incidence cumulée dans la Communauté à 636,1 pour 100 000 habitants.

Nouvelles zones confinées

le Nouveau zones de santé de base et municipalités qui verront leur mobilité limitée au cours des 14 prochains jours sont:

Domaines de base: Las Matas (à Las Rozas); Sierra de Guadarrama (Colmenar Viejo); Parc Coimbra (Móstoles); Alicante, El Naranjo et Loranca Park (Fuenlabrada).

Municipalités: Fontaine El Saz, San Agustín de Guadalix, Pedrezuela, La Cabrera et El Molar. Fuenlabrada sera fermé dans son intégralité en raison des nouvelles restrictions dans trois zones de santé de base, qui s’ajoutent à celles de France, Cuzco, Panaderas et Castilla la Nueva qui avaient déjà limité leur mobilité depuis quelques semaines.

Ils maintiennent la limitation du mouvement

En outre, la Communauté de Madrid a prolongé de sept jours les restrictions dans les domaines fondamentaux de Andrés Mellado (district de Chamberí), Hortaleza (San Chinarro), Moncloa-Aravaca (Aravaca); Le général Moscardó (Tétouan); Virgen del cortijo (district de Hortaleza); Felipe II et le maire Bartolomé González (Móstoles); Getafe Nord (Getafe); Olivas et Aranjuez (Aranjuez); et San Fernando et Amperchines (San Fernando de Henares).

La limitation des déplacements est également étendue dans les communes de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Ciempozuelos, Navalcarnero, Mejorada del Campo, Algete, Villarejo de Salvanés, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, Valdeolmos, Alapardo, Collado Mdiano, Becerril de la Sierra, Cadalso Mdiano, Becerril de la Sierra, , Campo Real, Titulcia et Velilla de San Antonio.

Des restrictions sont également maintenues tout au long du District de Barajas (Barajas et Alameda de Osuna). Dans le quartier Hortaleza: Benita de Ávila et Silvano; District de Fuencarral – El Pardo (Mirasierra et Las Tablas); Dans Ciudad Lineal: Jazmín; Salamanque: Bavière, général Oraá et Montesa. Et à San Blas – Canillejas: les Alpes et les régions de Rejas. ainsi que le quartier Rivas-Vaciamadrid: La Paz.

Nous rappelons que dans toutes ces zones, municipalités, districts et localités Vous ne pourrez entrer et sortir que si c’est pour une cause justifiée telle que des raisons professionnelles, académiques, médicales ou d’assiduité.