COVID-19 :

Il coronavirus continue imparable dans son sillage les dernières données en Espagne ne sont pas du tout encourageantes. Il ministère de la Santé ramassé mardi 14060 nouveaux cas de COVID-19 dans le pays, dont 747 appartenaient à la Communauté autonome de Galice, des chiffres qui n’ont rien aimé Alberto Núlez Feijóo, président de la Xunta, qui n’a pas hésité à resserrer les mesures dans la région pour freiner la transmission élevée. Les conseils sont passés à deux niveaux de transmission: niveau moyen-élevé et niveau maximum. Ceux avec le niveau maximum seront périmètre confiné.

À partir du 15 janvier

A partir de ce vendredi 15 janvier, les nouvelles restrictions imposées par le gouvernement régional entreront en vigueur qui a décrété le fermeture périmétrique de 60 concellos, entre eux Vigo, Lugo et Pontevedra que, bien qu’ils ne soient pas au niveau maximum, les autorités ont décidé de limiter leur mobilité.

Hostellerie

Dans ces endroits où le fermetures de périmètre, l’hôtellerie ne pourra pas consommer à l’intérieur et les terrasses ne pourront être ouvertes que jusqu’à 18h00. Les les salles de jeux ne peuvent pas ouvrir leurs portes et dans le les centres commerciaux doivent avoir une capacité de 30%. Dans le reste de la communauté, la capacité à l’intérieur des bars et des restaurants sera d’une 30% et un 50% sur les terrasses. Ils doivent également mettre fin à leurs services à 18 h 00.

Couvre-feu, rassemblements sociaux et magasins

Le couvre-feu sera avancé dans toute la Galice à 22h00 et les Les rassemblements sociaux seront limités à un maximum de quatre personnes non vivantes, bien que la Xunta recommande de limiter autant que possible les interactions de ce type. La fermeture des magasins est anticipée à 21h30. et les visites à l’hôpital sont limitées dans tous les domaines à une personne par patient, sauf dans des cas exceptionnels.

Dans activités sportives sera autorisé groupes de maximum 4 personnes avec une capacité de 50%. Dans les cinémas, théâtres et auditoriums la assistance de 250 personnes en intérieur et 500 en extérieur. Les assistants ils doivent toujours être assis. Toutes les nouvelles mesures imposées par la Galice Ils seront valables, au moins, jusqu’au 31 janvier.

Limites du périmètre

Ce type de restrictions de mobilité ils seront individuels, c’est-à-dire que la mobilité est restreinte dans chaque commune. Vous ne pourrez les quitter et les entrer que si c’est pour un motif valable en termes de travail, d’études et d’assiduité.

Conseils confinés

A coruña

A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Carballo, Santiago de Compostela, Ames, Ribeira, Boiro, Rianxo, Noia, Ferrol, Narón, Fene, Cee, Camariñas, Cerceda, Laxe, Vimianzo, Cabanas, Pontedeume, Ortigueira, Outes , Porto do Son, A Pobra do Caramiñal, Melide, Oroso, Trazo et Val do Dubra.

Lugo

Lugo, Vilalba, Viveiro et Xove.

Ourense

Ourense, Barbadás, Carballiño, Verín, Allariz, Monterrei et Xinzo de Limia.

Pontevedra

Pontevedra, Vigo, A Estrada, Poio, Bueu, Moaña, Baiona, Ponteareas, Redondela, A Guarda, Tomiño, Tui, Vilagarcía, Vilanova, A Illa de Arousa, Valga, Pontecesures, Caldas de Reis, Oia, Cuntis, O Rosal et Salvaterra do Miño.

Situation en Galice

Au total, depuis le début de la pandémie, la communauté galicienne a enregistré 68633 infections et 1450 personnes ont perdu la vie, 45 d’entre eux au cours des sept derniers jours. La Galice est la neuvième région la plus touchée d’Espagne derrière Madrid, Catalogne, Andalousie, Valence, Castille et León, Pays Basque, Castille-La Manche et Aragon.