COVID-19 :

La vaccin contre le coronavirus se rapproche de plus en plus En Espagne La vaccination de masse devrait commencer en janvier. Malgré le désir de la population de voir la situation pandémique se terminer le plus tôt possible, plus de la moitié des Espagnols ne seraient pas vaccinés immédiatement, mais attendraient de connaître les effets de l’antidote.

C’est ce que le enquête “ Effets et conséquences du coronavirus (II) ” du Centre de recherche sociologique (CIS), qui a laissé des résultats comme ça 55,2% des Espagnols préfèrent attendre pour connaître tous les effets du vaccin, contre 32,5% qui administreraient les doses immédiatement. Seul 8,4% des personnes interrogées préfèrent ne pas être vaccinées contre la maladie.

Diminution par rapport aux mois précédents

Par rapport aux mois précédents, le pourcentage de personnes qui recevraient le vaccin immédiatement a diminué, puisque le baromètre CIS fixé à un 44,4% le pourcentage de personnes qui seraient vaccinées immédiatement au cours du mois de septembre, descendant à un 40,2% au mois d’octobre, Jusqu’à 36,8% les premiers jours de novembre (entre le 3 et le 12).

Le pourcentage change si recommandé par un médecin

Malgré les 32,5% de personnes qui préfèrent ne pas se faire vacciner, 37,9% le feraient si recommandé par leur médecin en raison de leurs antécédents médicaux ou de la peur d’infecter un membre de leur famille proche, 16,7% maintiennent leur refus catégorique même dans ces cas.

Parmi ceux qui préfèrent connaître ses effets en premier, le 59,6% le donneraient immédiatement pour un avis médical ou de peur d’infecter vos proches, alors que 26,2% continueraient sans le faire.

D’un autre côté, 82,9% des personnes ayant participé au questionnaire déclarent avoir été informées de l’avancement du vaccin.