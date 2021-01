COVID-19 :

Il coronavirus toujours imparable et est déjà parti 95045802 infections et un total de 2 029 938 décès dans le monde. En dépit d’avoir divers vaccins disponibles, les cas de COVID-19 ne cessent d’augmenter et de nouvelles mutations de maladies menacent la planète.

Dans certaines régions, comme Royaume-Uni ou le Portugal, vous avez déjà opté pour un confinement à domicile, bien que les restrictions soient très différentes dans chaque pays. Par exemple, Dans le pays britannique, vous ne pouvez quitter votre domicile que pour faire les courses, aller au travail ou marcher et faire de l’exercice en plein air. Toutes les écoles et entreprises non essentielles ont également été fermées. Dans le pays portugais, il est permis de quitter la maison pour travailler, d’aller au centre éducatif, d’aller chez le médecin, de faire les courses, d’aider les personnes âgées ou à charge ou de faire du sport en plein air.

Plus de 10000 infections en 24 heures

Précisément au Portugal, ils sont détenus depuis trois jours mais les infections continuent d’augmenter. En dépit d’être dans le 27e position des pays les plus touchés par la pandémie, Seulement hier 10385 nouvelles infections et 152 décès ont été enregistrés. Ces chiffres porter le total à 549801 infections et 8861 décès depuis le début de la crise sanitaire en mars.

406929 personnes ont vaincu la maladie dans le pays, mais il y a encore beaucoup de malades dans les hôpitaux. En ce moment, 4889 personnes avec sont hospitalisées, desquelles 647 sont dans les unités de soins intensifs (USI) du pays. Ces données, qui augmentent avec les jours, ont amené le système de santé publique portugais au bord de l’effondrement car en raison de l’augmentation des cas ils sont à court de lits de soins intensifs pour les patients atteints du COVID-19.

Plus malade que les lits de soins intensifs

Selon les données de Ministère de la Santé, les hôpitaux du pays ont une capacité de 672 lits de soins intensifs, un chiffre qui démontre clairement l’effondrement puisqu’il y a actuellement 647 personnes en soins intensifs. L’Association portugaise des administrateurs d’hôpitaux prévoit que cette semaine, ces données seront encore plus élevées.

«Notre système de santé est soumis à une pression extrême. Il y a une limite et nous en sommes très proches»Le ministre portugais de la Santé a déclaré dimanche, Marta Temido, après une visite dans un hôpital en détresse.

Lisbonne, la zone la plus touchée

Lisbonne est la région du Portugal avec le plus grand nombre de nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. De nombreux patients des hôpitaux publics de la ville ont dû être transférés ailleurs en raison du manque de lits à Lisbonne. Certains ont été admis à ICU de Porto. Entre Lisbonne et vallée du Tage ajouter 4190 nouveaux cas (40,3% de toutes les nouvelles infections) et 59 morts; et la Région Nord ajouter d’autres 3448 infectés (33%) et 33 décès.

“Nous traitons déjà des patients au-delà de notre capacité installée et nous ne sommes pas le seul hôpital où cela se produit”, m’a dit Daniel Ferro, Directeur de Hôpital Santa Maria, le plus grand de Lisbonne. Il Hôpital Garcia de Orta exprimé dans une déclaration: “L’hôpital pourrait bientôt entrer dans une phase pré-catastrophe, car il n’y a pas de lits pour les patients atteints de coronavirus.”

Prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 9 mars

Le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousaa annoncé ce dimanche le prolongation de l’état d’urgence en raison du coronavirus, au moins, jusqu’au 9 mars. Précédemment avait été déclaré le 9 novembre. Depuis il a été prolongé par périodes de 15 jours, le maximum constitutionnel, donc jusqu’à trois autres extensions sont attendues.

Incidence la plus élevée en Europe

Selon les données du site «Notre monde en données», de la L’université d’Oxford, Le Portugal a eu le plus grand nombre de cas de coronavirus “ par habitant ” de toute l’Europe au cours des sept derniers jours. Dans la taux d’incidence par million d’habitants au cours de la dernière semaine, le pays a enregistré 885 infections, seul derrière Israël, avec 958 nouveaux cas par million d’habitants, et suivi de Irlande, avec 840.