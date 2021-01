COVID-19 :

Il coronavirus continue imparable partout dans le monde et maintenant Il a laissé plus de 94 millions d’infections et un total de 2 022 279 décès. Même s’il y a déjà divers vaccins disponibles vacciner la population mondiale, Les scientifiques et les chercheurs continuent de rechercher des formules pour vaincre la maladie.

Parmi les innovations figurent vaccins qui, au lieu d’être intramusculaires, pourraient être inhalés. Il Centre supérieur de recherche scientifique (CSIC) travaille sur l’un d’entre eux et, récemment, le Institut de recherche biomédicale du Texas, a développé un médicament intranasal basé sur le virus de la maladie de Newcastle (NDV), une infection contagieuse qui affecte les oiseaux, ce qui pourrait être une solution pour freiner le COVID-19.

Testé sur souris et hamsters

L’étude de ce nouveau vaccin a été publiée sur la plateforme BiorVxiv, bien qu’il soit toujours en attente d’examen. Comme l’expliquent les auteurs, le médicament à vecteur nasal a été testé chez la souris et le hamster pour son immunogénicité, son innocuité et son efficacité protectrice dans les dosages SARS-CoV-2.

De nom rNDV-S, le vaccin exprime le pic de protéine du coronavirus, protéine S. Ce a été introduit par voie intranasale chez des souris et a révélé des niveaux élevés d’anticorps neutralisants d’immunoglobuline A (IgA) et IgG2a spécifiques du SRAS-CoV-2 et des cellules T.

Pourrait prévenir la maladie et la transmission

Comme l’expliquent les scientifiques, les animaux ayant reçu les deux doses du vaccin ont montré une protection à 100% contre la maladie, y compris une infection pulmonaire, une inflammation et des lésions pathologiques après une exposition au SRAS-CoV-2: “Surtout, une dose unique ou double du vaccin intranasal rNDV-S a complètement bloqué la propagation du SRAS-CoV-2 dans le cornet nasal et les poumons dans les 4 jours suivant l’administration du vaccin chez les hamsters.” ils expliquent.

«Pris ensemble, l’administration intranasale de rNDV-S a le potentiel de contrôler l’infection au site d’inoculation, ce qui devrait prévenir à la fois la maladie clinique et la transmission pour arrêter la propagation de la pandémie de COVID-19., disent les chercheurs de l’étude publiée dans BiorVxiv.